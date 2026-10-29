Dušica Jakovljević šokirala priznanjem o nosu: „Vrh mi je pao, podižem ga flasterom“

Dušica Jakovljević, voditeljka i novinarka koja je decenijama prisutna na televizijskim ekranima, otvoreno je govorila o zdravstvenim problemima, iscrpljenosti i pritisku kojem je izložena zbog javnog posla.

Iza njenog prepoznatljivog osmijeha, kako je ispričala, kriju se godine izazova i borbe da ponovo uspostavi ravnotežu u životu.

Nakon što se povukla iz svakodnevne radne rutine, odlučila je da se vrati u roditeljski dom na Dorćolu, gdje je pokušala da pronađe mir i ponovo se posveti sebi.

– Trenutno sam u rukama pravih ljekara sa Stomatološkog fakulteta i svi su divni. Išla sam od jednog do drugog ljekara. Imala sam ozbiljne padove imuniteta, nemam gvožđa niti vitamina D. Najviše zato što me prošle godine sunce nije vidjelo, jer nisam išla na ljetovanje. Još istražujemo da li je riječ o nečemu autoimunom, ali biće sve dobro i najvažnije je da nije ništa strašno – ispričala je Dušica.

Priznala je da je godinama zanemarivala pravilnu ishranu i organizmu nametala nagle promjene, smjenjujući intenzivne treninge s iznenadnim prelaskom na zdravije navike.

– Došlo je do zamora materijala nakon toliko godina rada. Nisam se ranije hranila zdravo, pa naglo krenem s treninzima, pa sa zdravom ishranom i tako pravim šokove organizmu. Vrijeme je da malo zavolim svoj organizam – kazala je.

Nos joj više nije prioritet

Posebnu pažnju privukle su njene objave na društvenim mrežama, na kojima preko nosa lijepi flastere. Objasnila je da se na taj način snalazi dok ne dođe vrijeme za operativni zahvat.

– Mukom sam primorana na to! Vidjela sam da neke djevojke to rade na Instagramu. Ja nikada nisam praktikovala takve stvari, lasere i slične tretmane. Ljudi me pitaju zašto ne operišem nos, ali to nije tako jednostavno. Sve ima svoje faze – rekla je voditeljka.

Dodala je da se u jednom trenutku zapitala zašto bi morala da ima savršen nos i ko uopšte od nje očekuje da bude savršena.

– Zašto na kraju krajeva moram biti lijepa? Nikada sebe nisam smatrala lijepom, pa kada dobijem komentar „nisi lijepa“, odgovorim: „A ko je rekao da jesam?“ Ljepota dolazi iz nečeg drugog – poručila je.

Govoreći o flasterima, objasnila je da joj takvo rješenje olakšava disanje.

– Shvatila sam da, kada zalijepim vrh nosa koji je pao i podignem ga flasterom, prve noći lakše dišem. Napravila sam svoj izum, previjam nos i mnogo mi je lakše. Operaciju sam odgodila – imam prečih poslova! Pronašla sam mir i smisao u svemu što me okružuje i shvatila da nos ne mora biti moj prioritet. Lako ćemo za nos – kazala je Dušica.

Ne štede je ni ružni komentari

Dugogodišnja prisutnost u medijima donijela joj je prepoznatljivost, ali i suočavanje s grubim komentarima na društvenim mrežama. Kaže da ljudi često zaboravljaju da iza javne ličnosti stoji osoba koja prolazi kroz vlastite probleme.

– Ljudi su toliko surovi. Kažu mi: „Sama si htjela da postaneš poznata.“ U knjizi koju pišem, u kojoj se glavna junakinja zove Ana, napisala sam da je željela biti slavna, a nije bila svjesna da će jednog dana riječ „slavan“ biti zamijenjena riječju „poznat“. Slavni se slave, a poznate poznaju. A čim nekoga poznaješ, misliš da mu možeš reći bilo šta i obratiti mu se preko društvenih mreža – ispričala je.

Istakla je da se nekada slava nije mjerila skupim torbama, satovima i odjećom, već je imala drugačije značenje. Danas se, smatra, mnogo toga svelo na materijalne vrijednosti i broj pratilaca.

– Morala sam postati svjesna da ti trajanje u ovom poslu neće donijeti samo divljenje, već da će nekome biti lako da baci kamen. Taj kamen može biti izgovorena ili napisana riječ, posebno dok se boriš sa zdravstvenim problemom – rekla je.

Dodala je da je trebalo vremena da izgradi zaštitu od uvreda, ali da je na kraju dana najvažnije kako se čovjek osjeća kada ostane sam sa sobom.

„U kriznim situacijama kažem sebi: Izađi pa pobijedi!“

Uprkos zdravstvenim problemima i teškim trenucima, Dušica kaže da nije osoba koja se predaje i dugo ostaje u očaju. Njen način suočavanja s krizama jeste da nastavi dalje, čak i kada joj se čini da nema izlaza.

– Nisam nikada bila neko ko je plakao. Nema plakanja, nema! Idemo dalje. U kriznim situacijama, kada mi je najgore, kažem sebi: „E, sada izađi pa pobijedi!“ – poručila je.

Smatra da ju je upravo suočavanje s najtežim životnim situacijama naučilo koliko čovjek može biti snažan.

– Šta mi je najviše pomoglo? To što kažem: ako neću ja, ko će drugi? Ništa ti u životu nije veći prijatelj od bezizlazne situacije. Zahvaljujem svim svojim bezizlaznim situacijama kada sam se pitala šta ću sutra, jer jutro uvijek sve promijeni – zaključila je Dušica.

(Avaz)