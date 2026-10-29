Takmičar „Supertalenta“ srušio se na sceni, gledaoci zgroženi reakcijom žirija: „Gdje vam je ljudskost?“

Ovoga puta pažnju gledalaca privukla je najava nove epizode u kojoj se vidi kako jedan od kandidata pada na pozornici, što je pokrenulo raspravu o reakciji žirija i produkcije.

U žiriju su Maja Šuput, Martina Tomčić, Davor Bilman i Fabijan Pavao Medvešek, a dio publike kritikovao je njihovu reakciju na situaciju prikazanu u kratkom isječku.

Snimak ne otkriva šta se tačno dogodilo niti da li je kandidatu zaista pozlilo ili je pad bio dio nastupa. Uprkos tome, pojedini gledaoci smatrali su da je trebalo odmah reagovati i pomoći mu.

„Nemojte se slučajno ustati i čovjeku pomoći. Gdje je nestao čovjek? Ovaj ‘Supertalent’ je odavno trebalo ukinuti“, napisala je jedna gledateljka.

Drugi gledalac takođe je izrazio nezadovoljstvo: „Koja sramota, svi gledaju, niko da pomogne. Užas.“

Oštru kritiku uputila je i jedna komentatorka, koja je dovela u pitanje reakciju članova žirija.

„Sram da vas bude, kako možete sjediti na tim stolicama i gledati kako čovjek pada? Užas, gdje vam je srce i ljudskost?“, poručila je.

Dio gledalaca kritikovao je i televizijsku kuću zbog načina na koji je iskoristila ovaj događaj u najavi emisije.

„Zar je prenos uživo? Nije. To znači da su prikazali kako čovjek pada samo da podignu gledanost. Ako je tako, fuj i za emisiju i za televizijsku kuću“, poručila je jedna gledateljka.