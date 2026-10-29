Harali estradom, a onda nestali: Gdje su danas pjevači koji su obilježili jednu muzičku epohu

Nekada su bili među najpopularnijim imenima na muzičkoj sceni, a danas se rijetko pojavljuju u javnosti.

Pjevali smo njihove hitove, čekali ih na televiziji i znali svaku riječ njihovih dobro poznatih pjesama. Danas neki žive daleko od reflektora, dok su drugi napustili Bosnu i Hercegovinu, ali njihove pjesme i dalje bude nostalgiju, piše „Ekspres“.

Kraj devedesetih i početak 2000-ih donijeli su hitove koji su obilježili odrastanje jedne generacije. Njihovi izvođači bili su česti gosti televizijskih emisija, a pjesme su se slušale na radiju, u automobilima, klubovima i na zabavama. Danas neka od tih imena rijetko viđamo u javnosti.

Fuad Backović Deen bio je jedna od najvećih pop zvijezda u BiH početkom 2000-ih. Popularnost je stekao kao član grupe „Seven Ap“, a potom je izgradio i uspješnu solo karijeru. Publika ga posebno pamti po pjesmi „In d disko“, s kojom je 2004. godine predstavljao BiH na „Evroviziji“. Nakon studija modnog biznisa u Milanu povukao se sa muzičke scene i preselio u Los Anđeles, gdje danas živi i bavi se modom i kreativnim projektima. Ne planira povratak na estradu, a u intervjuima ističe da mu odgovara mirniji život daleko od javnosti.

Irina Kapetanović ostala je upamćena po pjesmi „Mrazevi“, ali i hitovima grupe „Irina i VI“, među kojima su „Gavran“ i „Tragovi prošlosti“. Svojim snažnim glasom ostavila je značajan trag na domaćoj muzičkoj sceni, a 2016. godine preselila se u Dansku, gdje živi u Odenseu. Prema medijskim izvještajima, povukla se iz aktivnog bavljenja muzikom i rijetko se pojavljuje u javnosti.

Selma Muhedinović bila je jedno od poznatijih bh. pop imena s kraja devedesetih i početka novog milenijuma. Publika je pamti po pjesmama „Šta da radim s tobom ja“, „Pazi da se ne zaljubiš“ i „Aladin“. Objavila je pet studijskih albuma, a radila je i kao profesorica violine. Godine 2006. povukla se sa scene. Danas je udata za Harisa Silajdžića i živi u Sarajevu.

Samir Mujagić, frontmen grupe „SMS“, obilježio je početak 2000-ih pjesmama „Dobrodošla, tugo“, „Idi“ i „Za koga ove suze padaju“. Grupa je objavila nekoliko albuma i održala više od 150 koncerata širom BiH i regiona. Nakon više od deset godina na sceni, Mujagić se povukao iz javnog muzičkog života. Prema medijskim izvještajima, danas živi u Minhenu i radi u audio-industriji.

Dalal Midhat, nekadašnja članica grupe „Erato“, koju je činila sa Aidom Jašarević, nastavila je muzički put i nakon raspada dua. Njihove pjesme obilježile su sredinu 2000-ih, a Dalal je ponovo privukla veliku pažnju 2016. godine, kada je sa Deenom i Anom Rucner predstavljala BiH na „Evroviziji“ s pjesmom „Ljubav je“. Kasnije se posvetila i društvenim i edukativnim projektima, izvan klasične estrade. Aida se, s druge strane, povukla iz javnog muzičkog života.

Nino Pršeš ostao je prepoznatljiv po pjesmi „Hano“, s kojom je predstavljao BiH na „Evroviziji“ 2001. godine. Spoj popa i elektronskog zvuka izdvajao ga je na tadašnjoj sceni, a osim pjevanja bavio se komponovanjem i produkcijom. Prema ranijim medijskim izvještajima, kasnije se posvetio pedagoškom radu i muzici izvan estradnih reflektora.

Među imenima koja su obilježila domaću rok scenu bio je i Hamza Ražnatović, frontmen sarajevske grupe „Makbet“. Nakon perioda u kojem je bend bio prepoznatljiv među ljubiteljima domaćeg roka, Ražnatović se povukao iz javnosti. Prema ranijim izvještajima, ostao je povezan sa studijskim radom i poslovima vezanim za filmsku produkciju.

Njihove karijere krenule su različitim pravcima. Neki su promijenili državu, drugi profesiju, a neki su odlučili da privatni život stave ispred popularnosti. Ipak, pjesme koje su obilježile jedno vrijeme ostale su dio kolektivnog sjećanja publike. Njihova imena danas možda nisu svakodnevno u naslovima, ali prvi taktovi nekadašnjih hitova i dalje bude nostalgiju za vremenom kada su radio i televizija stvarali zvijezde.

(Indeks)