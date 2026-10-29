Preminuo Patrik Stjuart

Patrik Stjuart, legendarni kapetan Pikar, preminuo je 28. oktobra 2026. godine u 86. godini u Los Anđelesu, nakon duge i teške borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tijelima.

Vijest je u četvrtak objavljena na njegovom zvaničnom Instagram profilu.

„S velikom tugom objavljujemo da je ser Patrik Stjuart preminuo juče u svom domu u Los Anđelesu, uz brižnu njegu svoje voljene supruge Sani, nakon kratke i dirljive borbe sa Alchajmerovom bolešću i demencijom sa Levijevim tjelešcima“, navodi se u saopštenju.

Patrick Stewart, who will be remembered most for his roles as Captain Jean-Luc Picard on “Star Trek: The Next Generation” and as Professor Charles Xavier in the “X-Men” films, has died at 86. https://t.co/7VBS83S2To https://t.co/3FnSoOQ3sL — Variety (@Variety) October 29, 2026

Ser Patrik Stjuart (1940–2026) bio je legendarni britanski glumac, najpoznatiji po ulogama kapetana Žan-Lika Pikara u franšizi „Zvjezdane staze“ i profesora Iks u serijalu „Iks-men“.

Rođen je 13. jula 1940. godine u radničkoj porodici u Mirfildu, u Jorkširu. Djetinjstvo su mu obilježili siromaštvo i porodično nasilje od strane oca, zbog čega je kasnije postao glasni borac za prava žrtava nasilja. Napustio je školu sa 15 godina kako bi radio kao novinar, ali je ubrzo dobio stipendiju za glumačku školu Bristol Old Vik.

Pozorišna karijera

Postao je član prestižne Kraljevske šekspirovske trupe 1966. godine. Proveo je više od dvije decenije na pozorišnim daskama, igrajući uloge u dramama poput „Magbeta“, „Hamleta“ i „Otela“.

Važio je za jednog od najistaknutijih šekspirovskih glumaca svoje generacije prije nego što je stekao globalnu slavu na televiziji.

Holivudski uspjeh i kultne uloge

Dobio je ulogu kapetana Pikara u seriji „Zvjezdane staze: Nova generacija“ 1987. godine, što mu je donijelo svjetsku slavu i trajnu popularnost.

Oživio je lik profesora Čarlsa Ksavijera u blokbasteru „Iks-men“ 2000. godine, ulogu koju je uspješno ponovio više od dvije decenije.

Ženio se tri puta i imao je dvoje djece iz prvog braka.

Bio je strastveni navijač fudbalskog kluba Hadersfild Taun i blizak prijatelj sa glumcem Ijanom Makelenom.

Kraljica Elizabeta Druga dodijelila mu je vitešku titulu (ser) 2010. godine za doprinos umjetnosti i drami.