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Vesna Zmijanac ima zdravstvene probleme: Otkazala nastup

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30.10.2026 09:22

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Весна Змијанац
Foto: Youtube/Kurir

Pjevačica Vesna Zmijanac trebalo je sinoć, 29. oktobra, da nastupi u jednoj kafani u Skadarliji, ali je nastup otkazan.

Tim povodom osvanula je objava na njenom zvaničnom Instagram profilu. Kao razlog otkazivanja navodi se njeno zdravstveno stanje.

"Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumijevanju", napisala je Vesna Zmijanac i dodala:

"Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac", poručila je pjevačica.

(Telegraf)

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Tagovi :

Vesna Zmijanac

Pjevačica

zdravstveni problemi

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