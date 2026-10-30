Vesna Zmijanac ima zdravstvene probleme: Otkazala nastup

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pjevačica Vesna Zmijanac trebalo je sinoć, 29. oktobra, da nastupi u jednoj kafani u Skadarliji, ali je nastup otkazan.
Tim povodom osvanula je objava na njenom zvaničnom Instagram profilu. Kao razlog otkazivanja navodi se njeno zdravstveno stanje.
"Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumijevanju", napisala je Vesna Zmijanac i dodala:
"Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac", poručila je pjevačica.
(Telegraf)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
13 h1
Scena
17 h0
Scena
19 h0
Scena
19 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu