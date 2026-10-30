Vesna Zmijanac ima zdravstvene probleme: Otkazala nastup

Pjevačica Vesna Zmijanac trebalo je sinoć, 29. oktobra, da nastupi u jednoj kafani u Skadarliji, ali je nastup otkazan.

Tim povodom osvanula je objava na njenom zvaničnom Instagram profilu. Kao razlog otkazivanja navodi se njeno zdravstveno stanje.

"Dragi moji, nažalost, zbog zdravstvenih problema nisam u mogućnosti da večeras nastupim. Hvala vam na razumijevanju", napisala je Vesna Zmijanac i dodala:

"Uskoro se ponovo družimo! Ljubi vas i voli vaša Vesna Zmijanac", poručila je pjevačica.

(Telegraf)