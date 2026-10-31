Logo

Preminula glumica Ognjanka Ognjanović

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
31.10.2026 12:45

Komentari:

0
Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Glumica Ognjanka Ognjanović, majka Anje Mandić, preminula je u 77. godini. Tužnu vijest saopštila je njena kćerka na društvenim mrežama.

Naime, Anastasija Mandić je na svom Instagram profilu objavila njenu fotografiju uz koju je napisala:

„U koju riječ stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te, hrabra naša, dušo moje duše“, napisala je ona.

Ko je bila Ognjanka?

Ognjanka Ognjanović bila je srpska i jugoslovenska glumica, rođena 12. aprila 1949. godine u Šapcu.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je značajan trag u pozorištu, na filmu i televiziji. Posebno se izdvaja njena naslovna uloga u televizijskoj drami „Mileva Ajnštajn“ iz 1972. godine, a publika je pamti i po ostvarenjima „Koštana“ i „Ranjena zemlja“, kao i seriji „Selo gori, a baba se češlja“.

Bila je u braku sa glumcem Milošem Žutićem, sa kojim ima sina Đorđa, dok je iz prvog braka sa baletskim igračem Predragom Radojkovićem dobila kćerku Anastasiju Anju Mandić, koja je takođe poznata glumica. Ognjanka potiče iz umjetničke porodice, a njeni roditelji bili su glumica Zagorka Ognjanović i pozorišni reditelj Aleksandar Ognjanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ognjanka Ognjanović

glumica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Слоба и Јелена Радановић

Scena

Umjesto žurki, porodičan mir! Slobina supruga za rođendan okupila najbliže, ovo je rastopilo srca

19 min

0
Сејо Сексoн, Осман Хаџић, Драган Маринковић Маца и Немања Гудељ не крију да су пресадили косу. Ево ко се још одлучио на захват и колико кошта трансплантација.

Scena

Ovi poznati muškarci presadili su kosu: Nova frizura košta pravo bogatstvo

20 h

0
Весна Змијанац

Scena

Vesna Zmijanac ima zdravstvene probleme: Otkazala nastup

1 d

0
Преминуо Патрик Стјуарт

Scena

Preminuo Patrik Stjuart

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima