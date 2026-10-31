Preminula glumica Ognjanka Ognjanović

Glumica Ognjanka Ognjanović, majka Anje Mandić, preminula je u 77. godini. Tužnu vijest saopštila je njena kćerka na društvenim mrežama.

Naime, Anastasija Mandić je na svom Instagram profilu objavila njenu fotografiju uz koju je napisala:

„U koju riječ stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te, hrabra naša, dušo moje duše“, napisala je ona.

Ko je bila Ognjanka?

Ognjanka Ognjanović bila je srpska i jugoslovenska glumica, rođena 12. aprila 1949. godine u Šapcu.

Tokom višedecenijske karijere ostavila je značajan trag u pozorištu, na filmu i televiziji. Posebno se izdvaja njena naslovna uloga u televizijskoj drami „Mileva Ajnštajn“ iz 1972. godine, a publika je pamti i po ostvarenjima „Koštana“ i „Ranjena zemlja“, kao i seriji „Selo gori, a baba se češlja“.

Bila je u braku sa glumcem Milošem Žutićem, sa kojim ima sina Đorđa, dok je iz prvog braka sa baletskim igračem Predragom Radojkovićem dobila kćerku Anastasiju Anju Mandić, koja je takođe poznata glumica. Ognjanka potiče iz umjetničke porodice, a njeni roditelji bili su glumica Zagorka Ognjanović i pozorišni reditelj Aleksandar Ognjanović.