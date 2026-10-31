Umjesto žurki, porodičan mir! Slobina supruga za rođendan okupila najbliže, ovo je rastopilo srca

Jelena je pokazala svoju tortu i šta su joj ukućani spremili a sada je potpuno raznježila sve objavom.

Ona je pozirala sa djecom u trpezariji a očigledno je da je uživala sa njima u posebnom danu.

Jeleni su njeni najbliži pripremili čak dvije torte a jedna je posebno privukla pažnju detaljima na njoj u vidu gljiva.

Supruga pjevača je na vrlo skroman i sveden način proslavila svoj poseban dan a iako bi mnogi očekivali da bude glamuroznih restorana i žurki Jelena je pokazala da joj je porodica i mir na 1. mjestu.

Jelena Radanović Instagram/jeja.radanovic

Pozitivni komentari i čestitke pratilaca odmah su preplavili društvene mreže, a mnogi su istakli da pjevačeva izabranica blista u petoj deceniji.

Ova slika rastopila je sva srca, a Jeleni još uvijek pristiži čestitke sa svih strana.

Sloba Radanović je nedavno govorio o ženi tokom gostovanja kod Gordane Uzelac:

- Ja uvijek kažem da se meni kod nje dopalo to što prvenstveno nije dozvolila da joj drugi kroje mišljenje o meni, nego je imala sama svoje izgrađeno mišljenje o meni i, ovaj, nije padala pod uticaj te neke slike koju su ljudi tada možda htjeli da stvore o meni. To me je nekako privuklo, zato što sam video da razmišlja žena svojim mozgom i kada sam je malo bolje upoznao, onda sam shvatio koliko je ona u suštini prvo inteligentna, pa i emotivna, koliki je borac i koliko je lijepa, pa sve to zajedno kada se upakuje, onda je to...

Voditeljka se na to nadovezala konstatacijom: "To je žena za sva vremena", na šta je Sloba potvrdio: "Tako je", prenosi Telegraf.