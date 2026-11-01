Od džinovskog crva do odsječene ruke: Hajdi Klum godinama šokira kostimima

Njemačka manekenka i televizijska zvijezda Hajdi Klum ponovo je uspjela da iznenadi javnost svojim kostimom za Noć vještica.

Poznata po nevjerovatnim transformacijama i originalnim maskama, ove godine otišla je korak dalje i pojavila se kao ogromna, krvava odsječena ljudska ruka.

Klum je svoj neobičan kostim predstavila na tradicionalnoj zabavi povodom Noći vještica u Njujorku, koju ove godine organizuje po 25. put. Njeno izdanje privuklo je veliku pažnju, a gotovo je nemoguće bilo prepoznati slavnu manekenku.

heidi klum is really the queen of halloween lmao https://t.co/Pmx83b7yVz — 2000s (@PopCulture2000s) November 1, 2026

Kostim je predstavljao njenu lijevu ruku, sa dugim crvenim noktima, prstenjem i svim detaljima ljudskog dlana, uključujući linije, vene i tetovažu imena njenog supruga Toma Kaulica. Na vrhu ogromne ruke nalazili su se krvavi detalji koji su dodatno pojačali jeziv utisak.

Za ovu transformaciju bilo je potrebno između pet i šest sati oblačenja, dok je sama izrada kostima trajala mnogo duže. Klum je priznala da je najveći izazov bio nositi ga jer je bio veoma težak.

Hajdi Klum kostim Tanjug/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Ideju je dobila godinu dana ranije, kada je posmatrala svoju ruku i pomislila da bi na neki način mogla da smjesti cijelo tijelo u nju. Njen suprug ove godine nije bio uz nju na zabavi jer se nalazi na muzičkoj turneji, ali je njegovo ime ostalo dio kostima.

Od Beti Bup do džinovske ruke: Sve transformacije Hajdi Klum

Hajdi Klum već više od dvije decenije važi za kraljicu Noći vještica, a njeni kostimi odavno su postali jedan od najzanimljivijih dijelova ovog praznika. Svake godine trudi se da nadmaši prethodnu, a za transformacije angažuje čitave timove šminkera, kostimografa i stručnjaka za specijalne efekte.

a evolução da heidi klum mostra como ninguém ama halloween como ela, e é quase impossível de existir a possibilidade de tentar adivinhar qual será a próxima fantasia, ela é super aleatória e sai completamente do óbvio 🎃 https://t.co/sPZnJvoxaJ — sr. diego lima (@SrDiegoLima) October 31, 2026

Njena tradicija počela je 2000. godine, kada je na svojoj prvoj zabavi nosila crni kostim inspirisan fetiš-modom, uz neobičnu frizuru sa pletenicama.

Već naredne godine pojavila se kao lejdi Godiva, a 2002. godine izabrala je lik čuvene animirane junakinje Beti Bup.

Godine 2003. bila je zlatno vanzemaljsko biće, dok je 2004. odabrala kostim crvene vještice. Naredne godine pretvorila se u vampiricu, a 2006. inspiraciju je pronašla u biblijskoj priči o zabranjenom voću, pa se pojavila kao džinovska jabuka.

Godine 2007. bila je mačka, dok je 2008. odabrala lik Kali, hinduističke boginje smrti i vremena, sa više ruku i upečatljivim detaljima. Godinu kasnije pojavila se kao gavran.

Posebno neobičan kostim nosila je 2010. godine, kada se transformisala u ogromno vanzemaljsko robotsko biće. Za tu priliku koristila je i hodalice na štulama kako bi izgledala mnogo više.

Godina 2011. bila je posebno zanimljiva jer se Klum maskirala dva puta. Prvo se pojavila kao ljudsko tijelo bez kože, u jezivoj anatomskoj verziji, a zatim kao majmunica, zajedno sa tadašnjim suprugom Silom.

Godine 2012. izabrala je Kleopatru, a 2013. godine potpuno drugačiju transformaciju – pojavila se kao starija verzija sebe, sa borama, staračkim pjegama i izraženim venama.

Uslijedila je 2014. godina i kostim ogromnog leptira, sa šarenim krilima i detaljnom šminkom.

Jedno od njenih najpoznatijih izdanja bilo je 2015. godine, kada se pretvorila u Džesiku Rebit, zavodljivu animiranu junakinju iz filma „Ko je smjestio Zeki Rodžeru“. Transformacija je uključivala upečatljivu crvenu haljinu, plavu kosu i brojne protetičke dodatke.

Godine 2016. odlučila je da napravi nekoliko svojih dvojnica. Na zabavu je stigla u društvu pet žena koje su, uz pomoć šminke, perika i specijalnih efekata, izgledale gotovo identično kao ona.

Naredne godine inspiraciju je pronašla u spotu Majkla Džeksona za pjesmu „Thriller“, pa se pojavila kao jezivi vukodlak.

Godine 2018. zajedno sa tadašnjim partnerom, a danas suprugom Tomom Kaulicom, odabrala je likove iz animiranog filma „Šrek“. Klum je bila princeza Fiona, dok je Kaulic bio Šrek.

Godinu kasnije ponovo je šokirala javnost, kada se pretvorila u zastrašujuće vanzemaljsko biće, uz brojne krvave detalje i specijalne efekte.

Zbog pandemije virusa korona 2020. godine nije organizovala tradicionalnu zabavu, ali je sa porodicom snimila neobičan kratki horor-film povodom Noći vještica. Ni 2021. nije održala klasičnu zabavu, već je objavila jezivi kratki film.

Crv, paun, vanzemaljac i Meduza

Nakon pauze, Klum se 2022. vratila na velika vrata i izabrala jedan od najneobičnijih kostima do tada – postala je džinovski crv.

U kostimu koji joj je gotovo potpuno prekrivao tijelo pojavila se na zabavi, a njeno kretanje po crvenom tepihu izazvalo je brojne reakcije. Ovaj izgled postao je viralan na društvenim mrežama.

Godine 2023. pretvorila se u raskošnog pauna. U realizaciji kostima učestvovalo je i devet izvođača koji su predstavljali njegovo perje i kandže, stvarajući utisak ogromne ptice koja širi krila.

Sljedeće godine Klum i Kaulic odabrali su likove iz kultnog filma „E.T. vanzemaljac“. Njihova transformacija bila je toliko detaljna da je bilo teško prepoznati lica ispod brojnih protetičkih dodataka.

Prošle godine manekenka je izabrala Meduzu, mitsko biće iz grčke mitologije čiji pogled, prema legendi, ljude pretvara u kamen. Kostim je uključivao zmije koje su se pomjerale, zastrašujuće lice, neobične zube i dugačak zmijski jezik. Njen suprug Tom Kaulic pojavio se kao jedan od ratnika pretvorenih u kamen.

Ovogodišnjom transformacijom u ogromnu odsječenu ruku Klum je nastavila tradiciju pomjeranja granica kada je riječ o kostimima za Noć vještica.

Njene transformacije odavno nisu samo obične maske, već pravi mali filmski projekti, za koje se priprema mjesecima. Upravo zbog toga svake godine izaziva ogromno interesovanje javnosti, a očekivanja od njenog narednog izdanja postaju sve veća.