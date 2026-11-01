Baka Prase o opkladi na SNS: "Kajem se, bio sam glup i pohlepan"

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, javno se izvinio nakon što je priznao da je u kladionici uložio 200.000 evra na pobjedu koalicije „Ujedinjena Srbija“ na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

Jutjuber je priznao da ga je ponijela pohlepa, ali je istakao da djelima želi da dokaže koliko se kaje zbog svog postupka.

„Kladio sam se na 200.000 evra na rezultate izbora, od te greške ne bježim i zato želim da se izvinim. Izvinjavam se što sam dopustio svojoj pohlepi i svom odsustvu realnosti da jurim novac tamo gdje se novac ne juri. To odsustvo empatije u tom trenutku bilo je apsolutno zabrinjavajuće, jer dok sam ja čekao rezultate izbora da bih potencijalno zaradio novac, ljudi su na ulicama čekali rezultate izbora zbog svoje bolje budućnosti i zbog toga me je iskreno sramota. Zbog toga, izvinite.

Sada želim da napravim prvi korak ka svom iskupljenju i svoj prvi korak ka novoj i boljoj Srbiji. Ako sam mogao da budem toliko glup i toliko pohlepan da stavim 200.000 evra na pobjedu SNS-a, mogu i da u narednih mjesec dana doniram 200.000 evra u humanitarne svrhe. Ne tražim oproštaj, već ću da radim na tome da ga zaslužim", rekao je Ilić.

Ilić je otkrio kome će tačno donirati 200.000 evra, pa se još jednom izvinio svima.

„Pomoći ću maloj Danici sa 25.000 evra za izgradnju kuće. Doniraću 50.000 evra Viktoru Miletiću za liječenje tumora. Doniraću i 200.000 dinara psu sa invaliditetom, koji se zove Megan, kojoj je potreban novac za operaciju kičme. Takođe, doniraću i desetine hiljada porodicama kojima je to apsolutno potrebno. Iskreno želim da se iskupim svom narodu djelima, a ne riječima. Šaljite kome bismo mogli da pomognemo zajedno. Još jednom izvinite što sam bio toliko odvaljen od realnosti i nadam se da ćete moći da mi oprostite. Ne bježim nigdje, ostajem u Srbiji i spreman sam na apsolutno sve posljedice, ako ih bude bilo. Hvala vam na svemu i sve vas volim“, rekao je Bogdan, a prenosi Mondo.