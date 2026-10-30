Bog mi je rekao da svima prenesem ovo: Stanko oživio na svojoj sahrani

Stanko iz Leksovca oživio je na svojoj sahrani 25 sati nakon smrti. Ispričao je da je vidio zagrobni život i da mu je Bog rekao da svima priča da postoji raj.

Stankova životna priča počinje u siromaštvu, obilježena teškim radom, porodičnim iskušenjima i vjerom kojoj je, kako kaže, ostao privržen još od najranijeg djetinjstva.

BiH Potvrđena optužnica protiv Rame Isaka

Ipak, događaj koji mu je, prema njegovom svjedočenju, zauvijek promijenio život dogodio se 22. novembra 1989. godine, kada je doživio iskustvo za koje vjeruje da ga je odvelo izvan granica ovozemaljskog života.

Stanko tvrdi da je bio proglašen mrtvim i da je prošlo čak 25 sati prije nego što je ponovo pokazao znake života, u trenutku kada je porodica već pripremala njegovu sahranu. Govoreći o tom iskustvu, opisivao je susret sa Isusom Hristom, prolazak kroz prizore koje povezuje sa rajem i paklom, kao i poruke za koje kaže da ih je dobio tokom tog neobičnog događaja.

Međutim, prije nego što je ispričao šta mu se, prema njegovim riječima, dogodilo te noći, govorio je o odrastanju koje nije bilo nimalo lako.

Djetinjstvo u siromaštvu i vjera koja ga je pratila odmalena

Stanko je odrastao u skromnim uslovima. Njegov otac obavljao je najteže poslove kako bi prehranio porodicu, dok je majka nadničila gdje god je mogla da pronađe posao. Prva četiri razreda završio je u seoskoj školi, a potom je školovanje nastavio u Vučju, do kog je svakodnevno pješačio i po deset kilometara, čak i tokom snježnih dana i oštrih zima.

Svijet Šta će biti sa Kristom Pajk? Preživjela smrtonosnu injekciju

Uprkos teškom djetinjstvu, uspio je da završi Srednju hemijsku školu i zaposli se u leskovačkoj fabrici lijekova "Zdravlje". Njegov trud i upornost donijeli su mu i Titovu stipendiju, zahvaljujući kojoj je otišao u Novi Sad na vatrogasnu obuku.

Posebno mjesto u njegovom životu, kako je ispričao, oduvijek je imala vjera. Majka ga je još kao dječaka vodila u crkvu i učila ga hrišćanskim vrijednostima, uprkos tome što porodica često nije imala dovoljno ni za osnovne životne potrebe.

"S majkom sam odmalena odlazio u crkvu, vodila je i mene i brata i držala nas odmalena u hrišćanstvu, da se držimo božjih zapovijesti, da ne lažemo, da ne krademo, bez obzira što smo imali teškoća jer nismo imali ni da se prehranimo", priča Stanko u suzama sjećajući se koliko su bili siromašni, toliko da je pisao i crtao, a volio je da crta, na hartiji od džakova koju mu je majka davala kad potroši brašno.

Kaže da ga je majka prvi put odvela u crkvu kada je imao pet godina. Tada se, kako je ispričao, uplašio crkve i ikona, ali je uprkos strahu poželio da ponovo ode.

"Mi mislimo da ogovaranje nije ništa, a nije tako..."

Govoreći o vjeri i načinu na koji ljudi treba da se odnose jedni prema drugima, Stanko je posebno izdvojio ogovaranje i osuđivanje drugih. Smatra da ljudi često olako izgovaraju ružne riječi, ne razmišljajući o posljedicama koje takvo ponašanje može da ima.

Hronika Mići Daniloviću ukinut pritvor

"Vidi kakav je čupav, kakav je ovaj, ne vrijedi ništa... Ko smo mi da sudimo, mi tako preuzimamo Božji sud a to nije naš posao", kaže Stanko.

Prema njegovim riječima, vera podrazumijeva i odgovornost za sopstvene postupke, ali i uzdržavanje od osuđivanja drugih ljudi.

Noć kada je, prema svom svjedočenju, ugledao Hrista

Događaj koji opisuje kao prekretnicu u svom životu odigrao se 22. novembra 1989. godine, u vrijeme kada je sa porodicom živio kao podstanar u okolini Leskovca.

"Mi slavimo slavu Aranđelovdan, živjeli smo tada kao podstanari nadomak Leskovca jer nam je gazda u gradu dao otkaz, pa žena, ja i starija djevojčica nismo imali kud nego tu dok se ne snađemo i nađemo novi stan. Otišli smo u taj stan i žena mi je bila trudna s drugom kćerkom, dva mjeseca pred porođaj", ispričao je.

Stanko tvrdi da se tokom noći dogodilo nešto što do tada nije mogao ni da zamisli. Prema njegovim riječima, probudio ga je glas koji ga je pozivao da ustane, a kada je otvorio oči, vidio je neobično snažnu svjetlost.

Republika Srpska Koliko boraca u Srpskoj ima pravo na dupli borački dodatak

"Tu noć doživio sam čudo, legli smo rano i u toku noći čujem glas koji me poziva i kaže: Stanko, ustani! A kad sam otvorio oči vidio sam u sobi svjetlost toliko jaku kao da je sto sunca sišlo a bila je noć, vidio sam i sebe i iz tog svjetla se pojavljuje Gospod Isus Hristos... Vidio sam svoje tijelo kako leži pored moje žene u krevetu...", ispričao je.

Prema njegovom opisu, u tom trenutku imao je utisak da posmatra sopstveno tijelo dok leži pored supruge. Ono što je uslijedilo opisuje kao susret sa Isusom Hristom, nakon kog je, kako tvrdi, napustio sobu i krenuo na putovanje koje je doživio kao prelazak u drugi svijet.

"Ja sam tvoj Gospod": Put kroz prizore koje povezuje sa rajem i paklom

Stanko kaže da mu se Hrist obratio i pozvao ga da krene sa njim. Tvrdi da je bio toliko potresen da nije znao šta da očekuje, ali da je istovremeno osjećao kako više nema sopstvenu volju.

"Hristos mi onda kaže: Stanko, idemo... Uplašio sam se i rekao mu ko ste vi, kuda idemo, a on je rekao ja sam tvoj Gospod i prošli smo kroz zid, ne kroz vrata nego kroz zid", vidno potresen priča Stanko.

Prema njegovom svjedočenju, nakon toga su se kretali lebdeći, bez dodirivanja zemlje. Ispod sebe je vidio rijeku koja ga je podsjetila na Vlasinu, kao i proplanke koji su ga vratili u sjećanja na djetinjstvo i vrijeme kada je čuvao stoku.

"Krenuli smo i ispod dole vidio sam rijeku kao moja Vlasina, proplanke što me podsjetilo kad sam bio dijete govedarčić, čuvao stoku, tu sam ugledao merdevine spuštene od neba do zemlje, njima se penje Gospod, ja za njim, a mene sa strane za ruke i noge hvataju demoni, urliču, vrište, a dole ambis, pakao, demoni se cerekaju, smiju, vatra im izlazi iz očiju i usta, tu sjekire, koplja, srpovi, sve čime mogu da me dohvate... Ali Gospod je napravio krst i svi popadaše dole, prošao sam razne kapije a kad smo došli do nebeskog svoda ugledao sam kapiju za raj...", dodao je on.

Stanko tvrdi da je tokom tog putovanja prolazio kroz različite kapije, dok nije stigao do mjesta koje je doživio kao ulaz u raj. Tamo je, prema njegovom opisu, vidio svetitelje, anđele i ljude koje je poznavao iz djetinjstva.

Savjeti Ruski trik za zimnicu: U kiseli kupus stavljaju ovo, ukus je nevjerovatan

"Sve vrijeme bio sam nag ali kao anđeo, bez pola, a Gospod je nosio bijeli ogrtač. A napred i pozadi blještao je krst u koji ne može da se gleda koliko je isijavao svjetlost... I onda mi on kaže: Stanko, ovo je Božji raj, razgledaj, vidio sam Svetog Oca Nikolaja, Svetog arhangela Mihaila, Svetog Đorđa, anđele, i mnoge druge svetitelje čija imena tad nisam ni znao jer sam u to vrijeme samo pomalo čitao Sveto pismo, drugo nisam ništa znao... Osjetio sam mir, vidio sam ljude koje sam znao iz djetinjstva, vidio sam druga iz osnovne škole koji je poginuo ali nije mi dato bilo da s njim razgovaram i puno mladih dječaka i djevojčica na zelenoj travi, među drvećem...".

Prema njegovim riječima, prizori koje je vidio bili su potpuno drugačiji od svega što je poznavao u svakodnevnom životu. Ipak, taj dio iskustva, kako tvrdi, nije bio kraj onoga što mu je pokazano.

"Jesi se nagledao ove ljepote, pita me Gospod i kaže: Ovdje će biti tvoje mjesto, a sad je vrijeme da ti pokažem nešto drugo, sad ću da te vratim na zemlju kaže on jer je dole jedna djevojčica koja mnogo plače".

Šta mu je, prema njegovim riječima, pokazano u paklu

Stanko tvrdi da mu je tokom tog iskustva prikazan i pakao, koji opisuje kao mjesto ispunjeno tamom, hladnoćom, neprijatnim mirisima, vatrom i jezivim prizorima. Kaže da je tamo vidio ljude koje je poznavao i da je pokušavao da razumije zašto se nalaze na tom mjestu.

Prema njegovom svjedočenju, odgovor koji je dobio odnosio se na njihove postupke tokom života.

"Prethodno mu je pokazao pakao za koji kaže da je jedan ambis - smrad, hladnoća, strašno i tamo vidim ognjeno jezero s vatrom, sumpor, vidim ljude koje poznajem, jednog je progutala zmija do grudi, a on pokušava da se iščupa neke sam komšije, prijatelje vidio kako im gori glava, jauk, lelek... Ja pitam Gospode zašto ovi, a on mi kaže: Ti bolje znaš, ti si ih poznavao - lopovi, pijanci, ubice, varalice, prevaranti, oni koji su otimali tuđe, zakidali na mjeri".

U nastavku priče Stanko navodi da mu je prikazan i Novi Jerusalim, koji opisuje kao neobično mjesto sa palatom od stakla i tepisima od zlata, smješteno u prostoru koji nije mogao da odredi ni kao nebo ni kao zemlju.

Hronika Banjalučanka uhapšena zbog krađe u marketu

"Pokazao mi je i Novi Jerusalim s palatom od stakla a kao da nije ni na nebu, ni na zemlji, u oblacima, s tepisima od zlata, tu je bio i podijum i tu sam vidio puno ljudi koje poznajem i Gospod kaže: Neka dođe moja Slavica, neka dođe moj Stanko...", ispričao je.

Prema njegovim riječima, vidio je i prostorije od stakla, ispred kojih su stajali dječaci obučeni u bijelo, kao čuvari ulaza.

"Kaže mi idi u ovu prostoriju, a tamo Sveti Jovan Krstitelj kleči i moli se za nekog. Sve prostorije su od stakla, a ispred svake stoji dječak u bijelom kao čuvar ulaza...".

Stanko je ispričao i da je vidio Bogorodicu, koju opisuje kao živu figuru koja je izašla iz ikone sa Bogomladencem u naručju.

"Kleknuo sam, zagrlio joj noge i počeo da plačem a ona me blagosiljala".

"Svima pričaj da Boga ima, kao i raja i pakla"

Stanko tvrdi da mu je Hrist tokom tog iskustva poručio da ljudima govori o postojanju Boga, raja, pakla i zagrobnog života. Kaže i da je dobio 21 lekciju o tome kako treba da živi i ponaša se, te da se trudi da ih se pridržava.

Prema njegovim riječima, poruka koju je dobio bila je povezana i sa povratkom na zemlju, jer je, kako tvrdi, trebalo da pomogne ljudima i bude uz svoju porodicu.

Porodica je već pripremala sahranu, a onda je kćerka primetila pokret

Stanko tvrdi da je od trenutka kada ga je supruga dodirnula i shvatila da mu je tijelo potpuno hladno, pa do njegovog povratka u život, prošlo 25 sati. Prema njegovoj priči, hitna pomoć je došla kako bi utvrdila smrt, a kasnije je razgovarao i sa patologom koji, kako navodi, nije mogao da objasni šta se dogodilo.

U međuvremenu, porodica je već pripremala sahranu. Grob je bio iskopan, a opelo pri kraju, kada je njegova starija kćerka, koja je tada imala sedam godina, primijetila da mu se oči pomjeraju.

Srbija Ove stranke moraju da vrate novac u budžet nakon izbora u Srbiji

Stanko kaže da su se ljudi okupljeni na sahrani uplašili i počeli da bježe kada su shvatili da pokazuje znake života. Sveštenik koji je služio opelo, međutim, prema njegovom svjedočenju, reagovao je drugačije.

Na pitanje kako su reagovali ljudi koji su mu došli na sahranu, on je rekao da su se naravno uplašili, počeli da beže kad je mrtvac počeo da vaskrsava... U tom trenutku sveštenik koji treba da dovrši opelo kaže: Jesi se predomislio? Stanko kaže da se sveštenik nije uplašio jer mu to nije prvi slučaj da je neko mrtav oživio, bilo ih je mnogo...

Nakon događaja, kako kaže, ljudi su se šalili na njegov račun i nazivali ga vampirom, ali je njemu trebalo mnogo vremena da se oporavi od onoga što je doživio.

"Poslije su se svi šalili na moj račun da sam vampir, da sam se povampirio... Poslije kliničke smrti 40 dana su mi samo suze išle, nisam mogao ni da govorim", ispričao je Stanko.

Zašto kaže da je vraćen na zemlju

Stanko tvrdi da mu je tokom iskustva objašnjeno zbog čega se vraća u život. Prema njegovim riječima, razlog je bila djevojčica koja je mnogo plakala, a dobio je i poruku da treba da pomaže ljudima kad god i koliko god može.

"Kad me vratio, Gospod mi je rekao da me vraća zbog djevojčice koja mnogo plače i da treba da pomažem ljudima u svakom pogledu, gdje god mogu i koliko mogu".

Kako je ispričao, nakon ovog događaja nastavio je da se interesuje za duhovne teme i da razgovara sa ljudima koji su, poput njega, tvrdili da su doživjeli povratak iz smrti. Navodi da je dva puta bio kod pokojnog patrijarha Pavla, a da je patrijarha Irineja posjetio nebrojeno puta.

Stanko kaže i da je do sada upoznao 12 ili 13 ljudi koji su tvrdili da su se vratili iz mrtvih.

Prema njegovim riječima, o svom iskustvu razgovarao je i sa ljekarima, među kojima je bio i dr Laslo Puškaš, stručnjak za mozak. Stanko navodi da mu je ljekar rekao da je riječ o božjoj stvari, jer mozak bez oštećenja može da izdrži najduže od dva do četiri minuta.

Važno je napomenuti da je riječ o Stankovom ličnom svjedočenju. Njegovi opisi susreta sa Hristom, raja i pakla predstavljaju njegovo tumačenje doživljenog iskustva, a ne medicinski potvrđene činjenice. Klinička smrt i iskustva bliska smrti složene su pojave koje se proučavaju, ali same po sebi ne predstavljaju naučni dokaz postojanja zagrobnog života.

(Stil)