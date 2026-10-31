I kamen bi zaplakao! Bili u braku 53 godine, pa umrli u razmaku od samo dan i po

Dirljiva i tužna priča istovremeno stiže nam iz Velike Britanije, gdje jedan bračni par „nije mogao da podnese razdvojenost“, pa su supružnici preminuli jedno za drugim u razmaku od samo 33 časa, saopštila je njihova porodica, nedugo nakon što su proslavili 53. godišnjicu braka.

Dag i Džin Sibridž iz Stafordšira u Velikoj Britaniji vjenčali su se 22. septembra 1973. godine. Bili su nerazdvojni sve dok Dag nije preminuo početkom ovog mjeseca. Džin je 10. oktobra na Fejsbuku objavila da je njen suprug preminuo „mirno nakon kraće bolesti“, navodeći da joj je to najteža objava u životu.

Manje od dva dana kasnije, porodica je saopštila da je i Džin preminula.

„Zajedno u životu, zajedno u vječnosti – otišli su u razmaku od 33 časa. Naša srca su slomljena i sa neizmernom tugom dijelimo vijest da smo izgubili naše divne Daga i Džin“, navela je porodica u saopštenju na platformi "GoFundMe".

Kako je gubitak oba roditelja tokom istog vikenda porodicu zatekao emotivno i finansijski, rodbina je pokrenula akciju prikupljanja sredstava za njihovu zajedničku sahranu. Od ciljanih 3.000 funti, do sada je prikupljeno blizu 1.800.

„Izgradili su život pun ljubavi, dobrote i smijeha. Kada je jedno napustilo ovaj svijet, činilo se kao da drugo jednostavno ne može da podnese da budu razdvojeni. Otišli su zajedno, držeći se za ruke, baš onako kako su i živjeli“, poručila je ožalošćena porodica, prenosi Telegraf.