Iz grobnice su se čuli neobični zvukovi, a onda su je otvorili

Iz jedne porodične grobnice izvlačili su prestrašenu mačku koja se skrivala iza kovčega.

Sve je počelo u nedjelju, 1. novembra, na katolički praznik Svih svetih, kada je groblje bilo puno posjetilaca.

Iz jedne grobnice počelo se čuti mjaukanje. Najprije nije bilo jasno odakle dolazi, a tek je detaljniji pregled pokazao da je mačka zarobljena unutar grobnice. Kako je ušla, nije poznato.

Radnici groblja ne pamte sličan slučaj. Pretpostavljaju da se mačka uvukla tokom nekih ranijih radova. Grobnica se nije mogla tek tako otvoriti. Najprije je trebalo dobiti saglasnost osobe zadužene za grobno mjesto, a obaviještena je i sanitarna inspekcija. Ploča je prvi put podignuta još u nedjelju, ali mačka nije izašla. Ostala je skrivena iza kovčega i povlačila se sve dublje.

U ponedjeljak je grobnica ponovo otvorena, ovaj put uz prisustvo sanitarnih službenika, ali ni tada mačku nisu uspjeli uhvatiti. Problem je bila sama grobnica. Duboka je i ima nekoliko nivoa odvojenih daskama, pa se životinja mogla kretati prostorima do kojih ljudi nisu mogli sigurno doći.

Svaki pokušaj hvatanja tjerao ju je još dublje, a daljnje navaljivanje moglo ju je dodatno uplašiti ili povrijediti. Zato je postavljena posebna zamka, kavez koji se zatvara kada životinja uđe. Tako se mačka mogla uhvatiti bez sile i bez povreda. Plan je uspio u utorak ujutro, 3. novembra, tri dana nakon prve dojave. Mačka je sigurno izvučena i predata veterinaru na pregled.

Akcija je bila neophodna, ali i teška za porodicu pokojnika. Elzbieta Kotun, kći pokopanih i osoba zadužena za grobno mjesto, za TVP Varšava ispričala je kako joj je teško palo otvaranje groba pred radnicima i službama. Prisjetila se i ranijih oštećenja spomenika te rekla da ima osjećaj da je mir njenih najmilijih narušen. Ipak, bez njenog pristanka akcija ne bi bila moguća.

Nakon spašavanja grobnica je ponovo zatvorena, a nadgrobna ploča vraćena na mjesto, prenosi "Večernji".