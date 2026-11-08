Vrijeme na Mitrovdan ima posebno značenje: Kakva će zima biti?

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 8. novembra, obilježavaju Mitrovdan, jedan od velikih pravoslavnih praznika koji se u narodu vezuje za brojne običaje i vjerovanja.
Jedno od najpoznatijih odnosi se upravo na vremenske prilike, jer se prema starom narodnom vjerovanju po tome kakvo je vrijeme na ovaj dan može naslutiti kakva će biti predstojeća zima.
U srpskoj tradiciji Mitrovdan se smatra važnom vremenskom prekretnicom, jer se vezuje za prelazak iz jeseni u zimu.
Stariji su pažljivo posmatrali vremenske prilike na ovaj praznik i vjerovali da one mogu da nagovijeste kakvi nas mjeseci očekuju.
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Dijelovi regiona su se jutros probudili uz mraz, poledicu i vjetar, ali i uz sunčane periode.
Prema jednom od narodnih vjerovanja, ako je na Mitrovdan dan vedar i sunčan, predstoji hladna i oštra zima. Nasuprot tome, oblačno vrijeme na ovaj praznik najavljivalo je blažu zimu.
Imajući u vidu da je danas pretežno sunčano, a sudeći prema ovom narodnom vjerovanju, predstoji nam hladna i oštra zima.
Postoje i druga tumačenja koja se prenose generacijama:
U pojedinim krajevima, međutim, sunčan Mitrovdan tumači se i kao najava blage zime, pa se narodna predanja razlikuju od mjesta do mjesta.
Pored vjerovanja o vremenu, Mitrovdan je u narodnom kalendaru imao važnu ulogu u obilježavanju završetka jesenjih radova i pripremi za zimu.
Poznata narodna izreka "Mitrovdanak - hajdučki rastanak, Đurđevdanak - hajdučki sastanak" podsjeća na vrijeme kada su se hajduci na ovaj praznik razilazili i odlazili kod svojih jataka da prezime, dok su se ponovo okupljali na proljeće, oko Đurđevdana.
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Iako se ova vjerovanja i danas prepričavaju, ona pripadaju narodnoj tradiciji i ne predstavljaju pouzdan način predviđanja vremena. Za stvarnu prognozu zime mjerodavne su meteorološke analize i dugoročne prognoze.
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