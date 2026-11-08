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Vrijeme na Mitrovdan ima posebno značenje: Kakva će zima biti?

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АТВ редакција
08.11.2026 17:33

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Vrijeme na Mitrovdan ima posebno značenje: Kakva će zima biti?

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 8. novembra, obilježavaju Mitrovdan, jedan od velikih pravoslavnih praznika koji se u narodu vezuje za brojne običaje i vjerovanja.

Jedno od najpoznatijih odnosi se upravo na vremenske prilike, jer se prema starom narodnom vjerovanju po tome kakvo je vrijeme na ovaj dan može naslutiti kakva će biti predstojeća zima.

Šta nam to govori o predstojećoj zimi

U srpskoj tradiciji Mitrovdan se smatra važnom vremenskom prekretnicom, jer se vezuje za prelazak iz jeseni u zimu.

Stariji su pažljivo posmatrali vremenske prilike na ovaj praznik i vjerovali da one mogu da nagovijeste kakvi nas mjeseci očekuju.

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Dijelovi regiona su se jutros probudili uz mraz, poledicu i vjetar, ali i uz sunčane periode.

Prema jednom od narodnih vjerovanja, ako je na Mitrovdan dan vedar i sunčan, predstoji hladna i oštra zima. Nasuprot tome, oblačno vrijeme na ovaj praznik najavljivalo je blažu zimu.

Imajući u vidu da je danas pretežno sunčano, a sudeći prema ovom narodnom vjerovanju, predstoji nam hladna i oštra zima.

Postoje i druga tumačenja koja se prenose generacijama:

  • Ako na Mitrovdan padne snijeg, vjerovalo se da će se zadržati sve do aprila.
  • Ako je jutro mrazovito, prema predanju, predstoji hladna zima.
  • Ako je dan oblačan, vjerovalo se da će zima biti toplija.

U pojedinim krajevima, međutim, sunčan Mitrovdan tumači se i kao najava blage zime, pa se narodna predanja razlikuju od mjesta do mjesta.

Mitrovdan označava početak zimskog perioda

Pored vjerovanja o vremenu, Mitrovdan je u narodnom kalendaru imao važnu ulogu u obilježavanju završetka jesenjih radova i pripremi za zimu.

Poznata narodna izreka "Mitrovdanak - hajdučki rastanak, Đurđevdanak - hajdučki sastanak" podsjeća na vrijeme kada su se hajduci na ovaj praznik razilazili i odlazili kod svojih jataka da prezime, dok su se ponovo okupljali na proljeće, oko Đurđevdana.

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Iako se ova vjerovanja i danas prepričavaju, ona pripadaju narodnoj tradiciji i ne predstavljaju pouzdan način predviđanja vremena. Za stvarnu prognozu zime mjerodavne su meteorološke analize i dugoročne prognoze.

(Alo)

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Tagovi :

Mitrovdan

Sveti Dimitrije

Vrijeme

zima

narodno vjerovanje

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