Објављен снимак хапшења Марка Гашића

Аутор:АТВ редакција
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У наставку борбе против корупције и финансијског криминала, припадници Министарства унутрашњих послова, УКП, Службе за борбу против корупције, по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције, Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, ухапсили су шест особа, док се за још једном особом трага, због сумње да су оштетили Јавно предузеће "Инђија пут" за 26.961.059,30 динара.
Како је "Курир" писао, ухапшен је Марко Гашић, актуелни предсједник Општине Инђија, а некадашњи директор ЈП Инђија пут. Са њим је ухапшен и садашњи директор "Инђија пута", Урош Трифуновић.
"Ухапшени су М. Г. (40), бивши директор ЈП Инђија пут и У. Т. (35), актуелни директор овог предузећа, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело злоупотреба службеног положаја, као и Ђ. В. (42),Ђ. Д. (42) и Д. М. (41), због постојања основа сумње да су извршили исто кривично дјело у помагању, док се Т. Ј. (39) сумњичи да је извршила кривично дјело прање новца", кажу у МУП-у.
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Они су, како се сумња, у периоду од 2023. до 2025. године, приликом спровођења јавних набавки за обиљежавање и постављање саобраћајне сигнализације на територији општине Инђија, закључивали уговоре супротно условима јавних набавки и приказивањем фиктивно извршених радова, прибавили противправну имовинску корист у износу од 6.012.020,00 динара, оштетивши на тај начин ово јавно предузеће.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити спроведени надлежном тужилаштву.
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