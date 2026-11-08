Ана Брнабић сазвала конститутивну сједницу скупштине Србије

Аутор:АТВ редакција
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Конститутивна сједница Скупштине Србије биће одржана 17. новембра, најавила је данас предсједник парламента Ана Брнабић.
"Републичка изборна комисија је 5. новембра донела укупан извештај о резултатима избора, а 6. новембра и извештај о мандатима, који је достављен Скупштини, чиме су испуњени услови за одржавање седнице новог сазива", рекла је на конференцији за медије у Скупштини Србије Брнабићева, која је и вршилац дужности предсједника Србије.
Она је навела да ће прва сједница новог сазива парламента почети у 10.00 часова потврђивањем мандата посланика.
Брнабићева је додала да ће на дневном реду бити шест тачака, међу којима и именовање генералног секретара, избор чланова скупштинских радних тијела и сталних парламентарних делегација у међународним институцијама.
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"До избора новог председника седницом ће председавати најстарији посланик, а то је професор Стојан Раденовић", рекла је Брнабићева, преноси Срна.
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