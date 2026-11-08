Додик: Имамо двотрећинску већину, 16. новембра сједница НСРС

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да ће у понедјељак, 16. новембра, у јутарњим часовима бити одржана сједница Народне скупштине на којој би био инаугурисан новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић положила заклетву.
Додик је истакао да је тако планирано јер ће послије подне бити одржана конститутивна сједница Предсједништва БиХ, а Цвијановићева жели да прије тога положи заклетву пред парламентом Српске.
Указао је да послије тога тече рок да новоизабрани предсједник предложи мандатара, који потом има 40 дана да предложи Владу.
Као најважније је навео да ће Република Српске успјети да донесе буџет до нове године и покаже ефикасност.
Поновио је да СНСД са коалиционим партнерима има двотрећинску већину у Народној скупштини Републике Српске.
"Коалиција са којом смо изашли је на ниову двотрећинске већине, а то је потребно за доношење новог устава или измјене и допуне, да се подржи вето српског члана Предсједништва БиХ", навео је Додик за РТРС.
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Осврнувши се на БиХ, Додик је истакао да Срби желе само да се поштује устав.
"Ми их позивамо да сједнемо и мирно разговарамо... Ми кажемо да прогласимо ништавним све одлуке које је донио Кристијан Шмит, они неће", рекао је Додик и додао како нико у свијету не сматра да је нормално да у Уставном суду сједе три судије странца.
Указао је да је проблем што Бошњаци у Сарајеву немају аргумената, те им је поручио да разговарају.
"Они хоће да замрзну ово вријеме, да чекају двије године и да виде да ли ће се промијенити нешто у Америци и да ли ће доћи њихови фаворити", рекао је Додик.
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Истакао је како не мрзи Бошњаке, муслимане, само покушава да каже да жели да радимо, те подсјетио како су му судили у Сарајеву и тај крњи Уставни суд потврди ту судску одлуку.
Подсјетио је да се српски народ у БиХ на плебисциту 9. и 10. новембра 1991. године већински изјаснио да жели да остане у заједничкој држави Југославији, те истакао како никада Срби нису били за сецесију што говоре муслимани из Сарајева.
Предсједник Додик изјавио је да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић има многе проблеме у граду и више од 100 милиона КМ обавеза.
"Станивуковић је крив што поред зграде Владе Републике Српске ниче огромна зграда. Требало је да се сачува то земљиште. Наш план је био да се поред руско-српског грама подигне нова концертна дворана, а не зграда, па да се из Владе гледа како неко качи свој веш", рекао је Додик за РТРС.
Истиче да је планирано да се сруши стадион "Борца" и да се направи национални стадион код Приједорске петље за шта је тада било потребно око 100 милиона евра, а на мјесту стадиона требало је подићи нови парламент и конгресни центар.
"Све би онда било лијепо уклопљено и на једном мјесту. Тада је дошао Станивуковић на власт и све то пореметио", појаснио је Додик.
Коментаришући наводе Станивуковића да неће улазити у власт, Додик је рекао да у наредном периоду неће бити ни друга, али ни трећа политичка опција у Републици Српској.
"Не молимо никога, ко остане иза двије трећине постаје маргинална политичка опција", рекао је Додик.
Када је у питању СНСД, Додик каже да су они већ ушли у трансформацију кадрова, те је у структуре власти ушло много млађих људи на нивоу општина и градова.
"Природно је да ти људи у наредном периоду дођу и на ниво Републике Српске", додаје Додик.
Додик је захвалио свим људима за подршку и поручио да је СНСД посвећен народу.
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