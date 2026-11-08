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Званичници честитали Митровдан: Српска одбрањена захваљујући храбрим борцима

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АТВ редакција
08.11.2026 08:43

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Застава Републике Српске
Фото: АТВ

Борачка организација Републике Српске прославља крсну славу Митровдан.

Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је Борачкој организацији Републике Српске крсну славу - Светог великомученика Димитрија и истакао да Митровдан изнова подсјећа на непролазне вриједности слободе, храбрости, части и жртве, које су дубоко уткане у темеље Републике Српске.

Република Српска је наше заједничко насљеђе, а одавање почасти сваком борцу Војске Републике Српске, нарочито онима који су страдали за кућни праг и отаџбину, наша је заједничка обавеза", истакао је предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић.

"Наша је дужност да његујемо културу сјећања и поштовања према онима који су поднијели највећу жртву за Републику Српску, али и да наставимо да радимо на унапређењу положаја борачких категорија и јачању организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата", навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

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Република Српска одбрањена је захваљујући храбрости, жртви и непоколебљивој оданости бораца према српском народу и отаџбини, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Наша обавеза је да чувамо сјећање на оне који су за Републику Српску положили своје животе, али и да свакодневно исказујемо бригу и поштовање према борцима, ратним војним инвалидима и породицама погинулих бораца",нагласио је Додик.

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Званичници Републике Српске

Митровдан

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