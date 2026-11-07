Ускоро закон о националној инфраструктури Републике Српске

Аутор:Марко Гаврић
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Заштита виталне инфраструктуре и стратешких објеката попут енергетских капацитета, јавних медијских кућа и здравствених установа, све ово би могао да обухвати закон о националној инфраструктури Републике Српске. Циљ је стварање правног оквира који ће спријечити будуће покушаје блокаде институција од стратешког значаја за Републику Српску.
"Тај закон ће бити вјероватно већ у децембру на расправи и он ће заштити све виталне инфраструктурне и стратешке структуре, то је не само енергетика, него и РТРС, заштитиће и болнице и неке друге сегменте који су важни за српски народ. "Ми ћемо заштитити сву имовину, већ смо је заштитили, те њихове амбиције из Сарајева да управљају овдје имовином су потпуно неодрживе", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Покретање питања Закона о националној инфраструктури од великог је значаја за функционисање и опстанак републичких институција, став је Огњена Куљића. Примарни циљ овог законског рјешења је, каже Куљић заштита националних ресурса и стратешких објеката од било какве врсте угрожавања.
"Закон о националној инфраструктури је веома важно питање чије ће усвајање, доношење и имплементација у наредном периоду бити од веома великог значаја за Републику Српске, свакако да ми морамо заштитити своје институције, морамо заштитити инфраструктурне објекте, националне ресурсе и морамо створити адекватне законске оквире за њихово несметано функционисање и за њихов опстанак", рекао је Огњен Куљић, замјеник предсједника законодавног одбора Народне скупштине Републике Српске.
Неопходно је законски уредити област информационе безбједности ради заштите критичне инфраструктуре и спречавања хакерских напада. Витални системи попут Владе, болница и медија морају имати приоритет у заштити, порука је Срђана Мазалице.
"Из угла гледања некога ко ради у систему који обухвата критичну инфраструктуру, неко ко ради у Електропреносу мислим да је јако важно законски уредити то питање и обавезу свих јавних предузећа да испуне одређене стандарде кад је у питању заштита, конкретно да вам неко не може хаковати, искључивати далеководе и трафостанице и да вам неко не може ући у систем", рекао је Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
Закони о заштити критичне инфраструктуре данас постоје у више од 100 држава широм свијета. Зависно од регије и државе, ови закони се разликују по броју сектора које покривају, али увијек обухватају енергетику, саобраћај, водопривреду, телекомуникације и банкарство. Закон о критичној инфраструктури у региону имају Србија, Црна Гора и Хрватска.
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