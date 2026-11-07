Вукановић поднио кривичне пријаве због кварова у РиТЕ Угљевик

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић поднио је данас кривичне пријаве због, како наводи, основане сумње да је почињено више кривичних дјела у вези са РиТЕ Угљевик.
Кривичну пријаву поднио је против Луке Петровића, генералног директора Електропривреде Републике Српске, Жарка Новаковића, директора РиТЕ Угљевик, Петра Ђокића, министра енергетике и рударства Републике Српске и "Дрво-Експорт"д.о.о.Теслић, као правног лица и одговорног лица у овом правном лицу.
Истиче да су кривичне пријаве поднесене због:
– Злоупотребе службеног положаја или овлашћења;
– Незаконитог давања погодности привредним субјектима;
– Незаконитог поступања у привредном пословању;
– Несавјестан рад у служби;
– Загађивање животне средине и
– Оштећење или уништење јавних уређаја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму