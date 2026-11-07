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Вукановић поднио кривичне пријаве због кварова у РиТЕ Угљевик

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АТВ редакција
07.11.2026 17:55

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Небојша Вукановић, лидер Лидер листе за правду и ред
Фото: АТВ

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић поднио је данас кривичне пријаве због, како наводи, основане сумње да је почињено више кривичних дјела у вези са РиТЕ Угљевик.

Кривичну пријаву поднио је против Луке Петровића, генералног директора Електропривреде Републике Српске, Жарка Новаковића, директора РиТЕ Угљевик, Петра Ђокића, министра енергетике и рударства Републике Српске и "Дрво-Експорт"д.о.о.Теслић, као правног лица и одговорног лица у овом правном лицу.

Истиче да су кривичне пријаве поднесене због:

– Злоупотребе службеног положаја или овлашћења;

– Незаконитог давања погодности привредним субјектима;

– Незаконитог поступања у привредном пословању;

– Несавјестан рад у служби;

– Загађивање животне средине и

– Оштећење или уништење јавних уређаја.

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Тагови :

Небојша Вукановић

Кривична пријава

РиТЕ Угљевик

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