Каран: Животна судбина Миље Зечевић један од најпотреснијих симбола српског страдања

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Карана изјавио је да је са дубоком тугом примио вијест о смрти Миље Зечевић, чија је животна судбина постала један од најпотреснијих симбола страдања српског народа у Одбрамбено-отаџбинском рату.
"Живјела је носећи бол за страдањем супруга и тројице синова, бол који превазилази границе људске издржљивости, и остала узор снаге и непоколебљивости српске мајке", нагласио је Каран.
Он је истакао да је њеним одласком Република Српска изгубила једног од најдостојанственијих свједока српског страдања, те да ће њена патња али и несаломивост остати трајно уписани у колективно памћење српског народа.
"У овим тужним тренуцима, породици Зечевић и свима који су је познавали и поштовали упућујем изразе најдубљег и најискренијег саучешћа", навео је предсједник Српске.
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