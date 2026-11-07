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Додик: Свједочење Миље Зечевић остаје нам као завјет

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АТВ редакција
07.11.2026 14:37

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лидер СНСД-а на конференцији за медије
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик рекао је поводом смрти хероине Миље Зечевић да њено свједочење остаје завјет да се никада не дозволи да се страдање српског народа заборави.

Додик је навео да се с великом тугом у срцу опраштамо од Миље Зечевић из Сијековца, мајке која је изгубила тројицу синова и супруга и носила бол који ријечи не могу описати.

"Ипак, нашла је снагу да проговори и да истину о страдању у Сијековцу сачува од заборава. Њено свједочење остаје нам као завјет да памтимо и да никада не дозволимо да се страдање нашег народа заборави. Нека јој Господ подари вјечни покој", написао је Додик на Иксу.

Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јутрос у 95. години.

Преминула је у дворишту куће баш на мјесту гдје су јој припадници ХВО-а, Хрватске војске и паравојсних формација убили синове и супруга.

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Тагови :

Миља Зечевић

Милорад Додик

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