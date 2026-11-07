Додик: Свједочење Миље Зечевић остаје нам као завјет

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је поводом смрти хероине Миље Зечевић да њено свједочење остаје завјет да се никада не дозволи да се страдање српског народа заборави.
Додик је навео да се с великом тугом у срцу опраштамо од Миље Зечевић из Сијековца, мајке која је изгубила тројицу синова и супруга и носила бол који ријечи не могу описати.
"Ипак, нашла је снагу да проговори и да истину о страдању у Сијековцу сачува од заборава. Њено свједочење остаје нам као завјет да памтимо и да никада не дозволимо да се страдање нашег народа заборави. Нека јој Господ подари вјечни покој", написао је Додик на Иксу.
Миља Зечевић, којој су у марту 1992. године у Сијековцу код Брода злочинци пред очима убили супруга и три сина, преминула је јутрос у 95. години.
Преминула је у дворишту куће баш на мјесту гдје су јој припадници ХВО-а, Хрватске војске и паравојсних формација убили синове и супруга.
С великом тугом у срцу опраштамо се од Миље Зечевић из Сијековца. Мајка која је изгубила тројицу синова и супруга носила је бол који ријечи не могу описати. Ипак, нашла је снагу да проговори и да истину о страдању у Сијековцу сачува од заборава.
Њено свједочење остаје нам као завјет да памтимо и да никада не дозволимо да се страдање нашег народа заборави.
Нека јој Господ подари вјечни покој.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 7, 2026
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