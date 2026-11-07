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Ковачевић: Зна се које су странке побиједиле на изборима и које могу да буду дио власти

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АТВ редакција
07.11.2026 09:18

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српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић
Фото: АТВ

Брзина формирања власти у БиХ зависи од брзине договора побједника, али све гласније одзвања да је пут до тога дуг и неизвјестан иако су међустраначки преговори интензивирани у Републици Српској и ФБиХ, пише Глас Српске.

Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић каже да се зна које су странке побиједила на изборима и које могу да буду дио власти.

"То је јасно. Чекамо конституисање Предсједништва БиХ, након тога ћемо ми веома брзо формирати све на ниову Републике Српске, што је приоритет за нас, а потом слиједи наставак разговора на нивоу БиХ", рекао је Ковачевић за Глас Српске.

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Подсјетио је да је потврђена сарадња СНСД-а и ХДЗ-а БиХ стабилна.

"Рекли смо да једни без других нећемо ићи у власт, јер носимо легитимитет српског, односно хрватског конститутивног народа. Из ХДЗ-а су разговарали и са СДА и СДП и о томе су нас информисали. Разговараћемо даље", навео је Ковачевић.

Глас подсјећа да су побједници протеклих општих избора у првом реду СНСД, СДА и ХДЗ БиХ и да од њихове брзине договора зависи формирање власти на нивоу БиХ, као и од партија које прихвате за партнере, преноси "Срна".

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Таг :

Радован Ковачевић

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