Ковачевић: Зна се које су странке побиједиле на изборима и које могу да буду дио власти

Аутор:АТВ редакција
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Брзина формирања власти у БиХ зависи од брзине договора побједника, али све гласније одзвања да је пут до тога дуг и неизвјестан иако су међустраначки преговори интензивирани у Републици Српској и ФБиХ, пише Глас Српске.
Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић каже да се зна које су странке побиједила на изборима и које могу да буду дио власти.
"То је јасно. Чекамо конституисање Предсједништва БиХ, након тога ћемо ми веома брзо формирати све на ниову Републике Српске, што је приоритет за нас, а потом слиједи наставак разговора на нивоу БиХ", рекао је Ковачевић за Глас Српске.
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Подсјетио је да је потврђена сарадња СНСД-а и ХДЗ-а БиХ стабилна.
"Рекли смо да једни без других нећемо ићи у власт, јер носимо легитимитет српског, односно хрватског конститутивног народа. Из ХДЗ-а су разговарали и са СДА и СДП и о томе су нас информисали. Разговараћемо даље", навео је Ковачевић.
Глас подсјећа да су побједници протеклих општих избора у првом реду СНСД, СДА и ХДЗ БиХ и да од њихове брзине договора зависи формирање власти на нивоу БиХ, као и од партија које прихвате за партнере, преноси "Срна".
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