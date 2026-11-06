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Додик: Успјешна посјета САД, остварен невјероватан продор у перцепцији о Српској

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06.11.2026 20:51

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Вечерас сам у Мар-а-Лагу. У току је још једна важна посјета у име Републике Српске, очекују нас важни састанци и разговори у Америци, написао је предсједник Милорад Додик на Иксу.
Фото: X/Milorad Dodik

Предсједник Милорад Додик оцијенио је вечерас своју посјету Сједињеним Америчким Државама као веома успјешну, нагласивши да је током боравка разговарао са бројним гувернерима, бизнисменима и утицајним људима из политичког живота САД.

Додик је истакао да су у посљедње двије године учињени значајни помаци у начину на који се у Вашингтону посматра позиција и функционисање Републике Српске, као и неправда која јој је, према његовим ријечима, чињена у протеклих 20 година.

"Многи данас разумију да је Дејтонски споразум био покушај подвале Клинтонове администрације, којом су муслиманима дата обећања о стварању унитарне БиХ. Због тих заблуда Бошњаци и данас вјерују да је БиХ искључиво њихова. И зато је право чудо како смо опстали", изјавио је Додик.

Он је поручио да је Република Српска опстала захваљујући карактеру и одлучности свог руководства и народа, те да ће наставити да гради најбоље могуће међународне и економске контакте широм свијета.

Милорад Додик у Америци

Република Српска

"Додикова посјета Америци важна за успостављање трајне подршке Српској"

"Били смо овдје видљиви као Република Српска и јуче на централној церемонији спомињала се Република Српска и да је она партнер и тако су сви охрабрени да сарађују са нама", закључио је Додик за РТРС.

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Милорад Додик

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Република Српска

Додик у Америци

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