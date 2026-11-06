Додик: Успјешна посјета САД, остварен невјероватан продор у перцепцији о Српској

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Предсједник Милорад Додик оцијенио је вечерас своју посјету Сједињеним Америчким Државама као веома успјешну, нагласивши да је током боравка разговарао са бројним гувернерима, бизнисменима и утицајним људима из политичког живота САД.
Додик је истакао да су у посљедње двије године учињени значајни помаци у начину на који се у Вашингтону посматра позиција и функционисање Републике Српске, као и неправда која јој је, према његовим ријечима, чињена у протеклих 20 година.
"Многи данас разумију да је Дејтонски споразум био покушај подвале Клинтонове администрације, којом су муслиманима дата обећања о стварању унитарне БиХ. Због тих заблуда Бошњаци и данас вјерују да је БиХ искључиво њихова. И зато је право чудо како смо опстали", изјавио је Додик.
Он је поручио да је Република Српска опстала захваљујући карактеру и одлучности свог руководства и народа, те да ће наставити да гради најбоље могуће међународне и економске контакте широм свијета.
Република Српска
"Додикова посјета Америци важна за успостављање трајне подршке Српској"
"Били смо овдје видљиви као Република Српска и јуче на централној церемонији спомињала се Република Српска и да је она партнер и тако су сви охрабрени да сарађују са нама", закључио је Додик за РТРС.
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