Влада прихватила препоруке: Нове развојне мјере Републике Српске

Аутор:Весна Азић
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Повољнији кредити, посебан фонд за аутоматизацију производње, модернизација индустрије и већа подршка домаћим предузећима. Све би то требало да буде дио нових развојних мјера Републике Српске. Циљ је јача домаћа производња, конкурентнија предузећа и више радних мјеста.
"Повезивање привреде и факултета преко Технолошког парка који би требао да оживи и без саме зграде. Финансијска подршка технолошком развоју компанија са могућношћу да се обезбједе нека озбиљнија средства како би Српска могла да доведе 4, 5 озбиљних страних инвеститора", рекао је Саша Тривић, члан Савјета за развој Републике Српске.
Мјесто у развојној стратегији добија и култура. За њен развој предложена су три милиона марака. Кроз организоване посјете ученика позориштима, музејима и галеријама, планиран је њен активнији повратак у школске клупе. Међу приоритетима је и рјешавање ауторских права на дјела Бранка Ћопића. Циљ је да културни живот не буде привилегија само великих градова.
"Приоритет у култури који је издвојен то је Култура широм Српске. Мислим да ће то обрадовати нарочито мање локалне заједнице значајним издвајањем око 3 милиона. Око милион ће ићи на мање локалне заједнице, и на подршку њиховим Удружењима или центрима или субјектима који раде на реализацији културних садржаја'', рекао је Дијана Грбић, члан Савјета за развој Републике Српске.
Република Српска
"Додикова посјета Америци важна за успостављање трајне подршке Српској"
Више живота на селу и већа производња хране. То је један од планова за пољопривреду. Млади би могли добити повољне кредите са ниским каматама. Предвиђа се враћање запуштених ораница у производњу, модернизација механизације и развој агротуризма. Већу подршку могла би добити породична газдинства, посебно вишечлане породице.
"Биће ту и рјешења у виду повољних кредита са малом каматном стопом и великим грејс периодом, поново усмјерених на покретање агробизниса. Лакши приступ обрадивом земљишту, опет један додатни акцент је стављен и на заштиту земљишта као основног ресурса Републике Српске", рекао је Петар Николић, члан Савјета за развој Републике Српске.
Међу препорукама нашле су се и изградња нових хидроелектрана, соларних и вјетроелектрана, модернизација мреже и развој гасне инфраструктуре. Посебна пажња посвећена је будућности термоелектрана. Енергетска транзиција требало би да прати стварне могућности домаћег система, поручују из ресорног министарства.
"Термоелектране не могу бити искључене из погона прије него што се обезбиједе адекватни замјенски производни капацитети, како Република Српска не би постала претјерано зависна од увоза електричне енергије. Истовремено, питање трансформације региона угља неопходно је третирати као стратешки развојни приоритет и обезбиједити приступ међународним фондовима и финансијским механизмима за подршку праведној транзицији", саопштено је из Министарства енергетике и рударства.
Промјене би могле захватити и пензијско-инвалидско осигурање. Ради се на анализама могућих реформи, које би требало да унаприједе постојећи систем и обезбиједе његову дугорочну одрживост.
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"Прича се о реформи пензијско-инвалидског осигурања. Већ смо почели да вршимо неке анализе. Осјетљива је тема, ништа се неће ломити преко кољена. Настојаћемо да овај систем који је одржив унаприједимо и подигнемо на један већи ниво", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске.
Шеснаест области, стотине учесника и низ приједлога за будући развој Српске, препоруке су то које су прошле Савјет и добиле зелено свјетло Владе. Конкретни пројекти, рокови и извори финансирања, посао су који ће пасти на терет министарстава. Развојни планови тек треба да добију своју потврду у пракси. Све тби то требало да се огледа кроз већу производњу, нова радна мјеста и боље услове живота.
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