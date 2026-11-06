Када се може очекивати формирање Савјета министара БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
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У овој години, сасвим је извјесно, Савјет министара БиХ неће бити формиран. Како сада ствари стоје, велико је питање хоће ли то бити и у наредној години. О томе ће одлучити СНСД, ХДЗ и СДА. СНСД-у се не жури. Имаће, увјеравају, 10 посланика у Представничком дому и четири делегата у Дому народа.
Свјесни да су незаобилазан фактор у формирању власти, изнијели су и захтјеве. Траже одлазак страних судија из Уставног суда БиХ и поништавање наметнутих одлука ОХР-а, па тек онда формирање Савјета министара.
"Уставни суд је нешто што мора бити ријешено и то мора бити ријешено прије формирања Савјета министара. И да, у том погледу, имамо предвиђене реформе тог Уставног суда. Ми предлажемо да се донесе Закон о Уставном суду, који ће прописати састав, којим ће Републици Српској припасти три, три хрватском и три бошњачком народу", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
Ни у ХДЗ-у се не журе. Њихови кадрови су и сада на важним позицијама у Савјету министара, а биће и у новоформираном сазиву. И њихови захтјеви јасни. Приоритет је измјена Изборног закона БиХ.
"Прво требамо рјешавати спорна питања, требамо договорити оно око чега ћемо првенствено дјеловати, јер формирање власти само да би се формирала и заузеле фотеље, мислим да губи смисао. Видјели смо у протеклом сазиву да смо прве двије године дјеловали заједно, а онда је настао политички стампедо", рекао је Маринко Чавара, члан Предсједништва ХДЗ-а.
Република Српска
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Одуговлачење са формирањем Савјета министара никако не одговара СДА, која треба да уђе у власт на бх нивоу. Тако да ће морати пристати на одређене уступке. Хоће ли и на које – питање је на које данас нисмо добили одговор, јер нам се у овој странци не јављају на телефон. У ХДЗ-у 1990, такође, траже да се Изборни закон БиХ нађе пред оба дома и то прије формирања Савјета министара. Неће то, знају и сами, ићи тако једноставно.
"Мислим да Вијеће министара јако дуго неће бити формирано. Мислим да чак 2027. година може бити заборављена у потпуности, јер видите различите најаве појединих политика и странака, без којих се тешко може направити Вијеће министара", рекао је Илија Цвитановић, предсједник ХДЗ-а 1990.
С обзиром на овакву ситуацију, још је рано говорити око подјеле ресора. Оно што се зна јесте да мјесто предсједавајућег Савјета министара припада Бошњацима, односно кадровима СДА. ХДЗ би требало да задржи ресор правде и да добије ресор иностраних послова. СНСД ће, вјероватно задржати Министарство финансија, а како се спекулише припашће им и Министарство комуникација и транспорта.
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