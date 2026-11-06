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Са тржишта повучено и уништено 37 дјечијих ходалица

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АТВ редакција
06.11.2026 15:13

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Са тржишта БиХ повучена дјечија ходалица.
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучено је и уништено 37 дјечијих ходалица, јер су представљале озбиљан ризик за безбједност дјеце, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Из Агенције су навели да су заједно са тржишним инспекцијама Републике Српске, ФБиХ и Брчко дистрикта провели заједничке активности надзора дјечијих ходалица, како би утврдили да ли су безбједне.

Лабораторијским испитивањем утврђено је да ниједан од седам испитаних модела дјечијих ходалица не испуњава прописане безбједносне захтјеве.

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Од неусклађених седам модела дјечијих ходалица, три модела су повучена јер су представљала озбиљан ризик за безбједност дјеце, а на четири преостала модела дјечијих ходалица, која су представљала средњи и низак ризик, пословни субјекти су отклонили утврђене неусклађености.

Дјечија ходалица
Дјечија ходалица
Агенција за андзор над тржиштем БиХ

"На основу проведених активности надзора, може се закључити да стање на тржишту БиХ у погледу сигурности дјечијих ходалица није задовољавајуће", истичу из Агенције.

Дјечије ходалице се сматрају безбједним ако ипуњавају захтјеве прописане у Закону о општој безбједности производа и стандарду БАС ЕН 1273+А1:2025.

(Срна)

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Агенција за надзор над тржиштем БиХ

повучен производ са тржишта

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