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Алигатор ушао у продавницу пецива у сред дана

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06.11.2026 14:59

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Алигатор
Фото: pexels/ Connor Scott McManus

Алигатор дуг око 90 центиметара ушао је у продавницу пецива „Багел Док Експрес“ у Саутпорту, у Сjеверној Каролини, узнемиривши запослене и купце, прије него што су га полиција и службе за заштиту животиња безбједно ухватиле и преместиле.

Надзорне камере снимиле су гмизавца како улази кроз задња врата, пролази кроз складиште и стиже до предњег пулта.

Један од купаца чак се наоружао столицом како би се заштитио од неочекиваног посјетиоца.

Биолози упозоравају да су сусрети људи и алигатора све чешћи у приобалним деловима Сјеверне Каролине и апелују на становнике да не хране ове животиње, не узнемиравају их и не покушавају да их хватају.

(спутник србија)

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Тагови :

алигатор

Продавница

Пекара

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