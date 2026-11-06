Алигатор ушао у продавницу пецива у сред дана

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Алигатор дуг око 90 центиметара ушао је у продавницу пецива „Багел Док Експрес“ у Саутпорту, у Сjеверној Каролини, узнемиривши запослене и купце, прије него што су га полиција и службе за заштиту животиња безбједно ухватиле и преместиле.
Надзорне камере снимиле су гмизавца како улази кроз задња врата, пролази кроз складиште и стиже до предњег пулта.
Један од купаца чак се наоружао столицом како би се заштитио од неочекиваног посјетиоца.
Биолози упозоравају да су сусрети људи и алигатора све чешћи у приобалним деловима Сјеверне Каролине и апелују на становнике да не хране ове животиње, не узнемиравају их и не покушавају да их хватају.
An alligator wandered into a Southport, North Carolina bagel shop late last month. The reactions from the first people to find it are priceless. 😂🐊🥯
Video from Bagel Dock Express
#southport #bagel #alligator #nc #funny https://t.co/3hYk99ezSj— Meteorologist Matthew Huddleston (@MatthewHWx) November 6, 2026
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