Овај хороскопски знак суочава се са најгорим даном: Проблеми на послу и у љубави

Аутор:АТВ редакција
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Према хороскопу, најтежи дан овог четвртка, 5. новембра, очекује Близанце.
Близанци се данас могу суочити са проблемима у комуникацији због изазовног квадрата Меркура и Сатурна. На послу би могло доћи до губитка важних података или озбиљног неспоразума са колегама, што би могло успорити пројекте на којима раде. Додатне проблеме могли би изазвати кварови уређаја и непредвиђена кашњења у јавном превозу, што ће им донијети да остану без стрпљења.
У романтичним везама могла би да превлада хладнија атмосфера, са осећајем да их партнер не разумије. То би могло довести до непотребних свађа и додатно покварити расположење. Ни пријатељи можда неће бити од велике помоћи, јер ће бити преокупирани сопственим проблемима, па ће Близанци имати осећај да се морају сами носити са свим.
Савјет је да данас избјегавају доношење важних одлука и да добро провјере сваку поруку пре слања како би спријечили могуће неспоразуме, преноси индекс.
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