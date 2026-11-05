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Италијански кувар одбио да стави ананас на пицу па добио отказ

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05.11.2026 09:39

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Фото: Pexel/SAULO LEITE

Италијански кувар Давиде Тамбурела отпуштен је из ресторана у Бризбејну након што је одбио да стави ананас на пицу, објаснивши да би то била "увреда за његову културу".

Кувар је отпуштен из сада затвореног ресторана "Ла Коста" у мају, двије седмице након састанка са руководством које је примило низ притужби на његово понашање.

Међу њима је било и Тамбурелино одбијање да гостима на једној прослави направи пицу са шунком и ананасом. Он је тада рекао да се упутства управе "не морају поштовати када вријеђају његову културу".

Детаљи су изашли на видјело након што се кувар обратио аустралијској комисији за права запослених тврдећи да је неправедно отпуштен, пренио је Би-Би-Си.

Комисија је у пресуди одбила тужбу уз образложење да је поднесена прекасно, а такође је констатовала да је ово трећи пут да је Тамбурело одбио да користи воће на пицама у посљедње четири године, преноси Срна.

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У пресуди је указано да је Тамбурело користио вулгаран језик и детаљно је описан инцидент на послу у априлу ове године, када је кувар поломио кост јер је ударио руком у металну ограду.

Италијански кувар се надао да ће му ресторан обезбиједити визу и стални боравак у Аустралији. Међутим, након што је добио отказ, ресторан је окончао тај процес.

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Тагови :

Пица

кувар

Ананас

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