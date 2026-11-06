Аутор:АТВ редакција
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Управа за индиректно опорезивање БиХ је од 16. септембра до данас донијела укупно 848 рјешења по којима је одобрен поврат ПДВ-а на прву некретнину у износу од 13.860.661 КМ.
"Од укупног броја донесених рјешења, 214 се односе на Регионални центар Бањалука, 261 на Сарајево, 254 на Тузлу, а 119 на Мостар", саопштено је из УИО.
Грађанима су уручена 733 рјешења и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 115 рјешења у току поступак уручења путем поште.
Групе за поврат, књиговодствено праћење и анализу у регионалним центрима донијеле су укупно седам рјешење о одбијању захтјева за поврат, те пет закључка о одбацивању и један закључак о обустави поступка поврата ПДВ-а на први стан, док је у овој радној седмици донесено укупно 37 негативних одлука.
"Од тог броја, групе су донијеле 31 рјешење о одбијању захтјева за поврат, те пет закључака о одбацивању и један закључак о обустави поступка поврата ПДВ-а на први стан", наведено је у саопштењу.
Негативне одлуке су донесене јер је некретнина за коју се тражи поврат укњижена раније у евиденције имовинско-правних служби прије ступања на снагу Закона о допунама Закона о порезу на додатну вриједност, односно прије 12. априла 2025. године или је утврђено да подносилац захтјева у власништву има и друге некретнине.
"Или стан још није укњижен у евиденције надлежних органа или је још у изградњи или подносилац, и након позива за достављање допуне докумената, није доставио потпуну документацију", појаснили су у УИО.
У саопштењу је наведено и да је спровођење поступка по једном захтјеву обустављено јер је подносилац доставио изјаву да од њега одустаје.
Из УИО су подсјетили да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења - онима који га лично преузму у надлежном регионалном центру УИО средства се уплаћују већ наредног дана, а када се рјешење доставља путем поште, исплата се обавља након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења.
"Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења", појаснили су у УИО, преноси Срна.
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