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Срушена још једна надстрешница на православном гробљу у бановићкој општини

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АТВ редакција
05.11.2026 21:42

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Срушена надстрешница на православном гробљу
Фото: РТРС

У општини Бановићи срушена је још једна надстрешница на православном гробљу у мјесту Боровци, саопштио је Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ.

Греде које су носиле надстрешницу исјечене су моторном или ручном пилом, а затим је објекат оборен на страну.

Из Одбора су навели да то може да указује да је ријеч о истом лицу или лицима која су претходно срушила надстрешницу на српском православном гробљу Градина, поред Бановића гдје је такође исјечена надстрешница.

Православно гробље Боровци удаљено је око три километра од православног гробља Градина.

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Таг :

Бановићи

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