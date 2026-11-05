Срушена још једна надстрешница на православном гробљу у бановићкој општини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У општини Бановићи срушена је још једна надстрешница на православном гробљу у мјесту Боровци, саопштио је Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ.
Греде које су носиле надстрешницу исјечене су моторном или ручном пилом, а затим је објекат оборен на страну.
Из Одбора су навели да то може да указује да је ријеч о истом лицу или лицима која су претходно срушила надстрешницу на српском православном гробљу Градина, поред Бановића гдје је такође исјечена надстрешница.
Православно гробље Боровци удаљено је око три километра од православног гробља Градина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
11 ч0
БиХ
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму