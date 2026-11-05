Аутор:АТВ редакција
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На нивоу БиХ још нема јасно дефинисаних прописа о транспорту опасне робе и материја и у пракси се највише примјењују они наслијеђени из периода бивше Југославије, док Република Српска има пројекте и елаборате на основу којих ради, изјавио је Мирослав Костадиновић, декан Саобраћајног факултета у Добоју Универзитета Источно Сарајево.
"На нивоу цијеле БиХ још то није усклађено", изјавио је Костадиновић новинарима прије почетка другог научног скупа о транспорту опасне робе који организује Саобраћајни факултет у Добоју.
Он је указао на потребу да струка, привредници и институције на једном мјесту расправљају о овој проблематици с циљем унапређења законодавних рјешења и предупређења акцидената.
Костадиновић је задовољан што је прво стручно савјетовање из 2024. године отворило ову тему и најавио да ће реализација закључака и смјерница са овогодишњег бити једна од тема о којима ће расправљати на трећем стручном савјетовању 2028. године.
Овогодишњи генерални спонозор стручног савјетовања је Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске", а вршилац дужности директора Радован Вишковић поздравио је организовавње регионалне конференције о проблему транспорта опасне робе и материја, јер се показало да акциденти у транспорту опасне робе могу да доведу до веома великих посљедица по људе, животну средину и материјална добра.
Момчило Матијашевић, Представник консалтинг фирме из Србије, која се бави и транспортом опасне робе и отпада, навео је да се упркос добро нормативно уређеним процедурама о транспорту опасне робе, које су усклађене са међународним, у пракси и даље дешавају акциденти - у највећој мјери усљед неодговорности превозника који их не примјењују, а најчешће због уштеда у пословању.
Према његовим ријечима, велики проценат превозника чак ни не обиљежава возила која превозе опасну робу, неријетко се крећу и паркирају у зонама гдје не смију, а не посједују ни квалитетну и комплетну документацију.
"Када се деси акцидент онда схватите суштину те документације која мора да постоји у возилу", изјавио је Матијашевић, који је од озбиљних инцидената у жељезничком транспорту у Србији издвојио превртање вагон-цистерне са амонијаком у Пироту, а у друмском превртање цистерни са нафтом.
Према његовим ријечима, у таквим случајевима неријетко се не санира загађени терен, што је изузетно скупо, а по закону трошкове мора да сноси превозник.
Никола Брковић, директор логистике у компанији "Актрос" која се бави међународним друмским транспортом опасне робе, рекао је да, захваљујући безбједносним мјерама, нису имали акцидентне ситуације.
"Превозимо и више врста запаљивих материја", навео је Брковић и навео да располажу са добро обученим возачима, с обзиром на то да је свака роба специфична на свој начин и има своје транспортне захтјеве, у околностима када поједине земље имају своје интерне правилнике који се морају познавати.
На овогодишљем савјетовању, које је окупило око стотину стручњака из региона, биће представљени научни радови из области прописа транспорта и складиштења опасне робе, анализа тренутног стања, перспективе и ризици, употребе вјештачке интелигенције у транспорту, те модели управљања и ризицима у транспорту опасним и неопасним материјама.
Биће ријечи и о безбједносним обавезама учесника и руковању и манипулисању опасним материјама, преноси Срна.
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