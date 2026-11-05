Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Федерацији БиХ данас је почела исплата пензија за октобар за 474.304 корисника.
Из Завода за пензионо и инвалидско осигурање ФБиХ навели су да ће за кориснике који су право остварили до 1. јануара ове године најнижа пензија износити 692 КМ, загарантована 826 КМ, а највиша 3.461 КМ.
Основица за обрачун најниже пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара износи 752 КМ, а на основу тога најнижа пензија за мање од 20 година пензијског стажа износи 451 КМ.
Најнижа инвалидска пензија у октобру је 677 КМ, колико и најнижа породична пензија.
За исплату је потребно око 374,8 милиона КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму