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Почиње исплата пензија у ФБиХ

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05.11.2026 08:46

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Новац
Фото: АТВ

У Федерацији БиХ данас је почела исплата пензија за октобар за 474.304 корисника.

Из Завода за пензионо и инвалидско осигурање ФБиХ навели су да ће за кориснике који су право остварили до 1. јануара ове године најнижа пензија износити 692 КМ, загарантована 826 КМ, а највиша 3.461 КМ.

Основица за обрачун најниже пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара износи 752 КМ, а на основу тога најнижа пензија за мање од 20 година пензијског стажа износи 451 КМ.

Најнижа инвалидска пензија у октобру је 677 КМ, колико и најнижа породична пензија.

За исплату је потребно око 374,8 милиона КМ.

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Тагови :

ФБиХ

Пензионери

пензије

Исплата пензија

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