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Република Српска поменута 77 пута у Извјештају Европске комисије о БиХ

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04.11.2026 22:29

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Европска унија БиХ учлањење преговори
Фото: ATV

На 111 страна Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2026. годину, Република Српска поменута је 77 пута, док се Федерација Босне и Херцеговине помиње знатно мање – 48 пута.

Од политичких лидера, Милорад Додик се помиње четири пута, углавном у контексту забране обављања политичких функција. Други политички лидери се уопште не помињу.

"Извјештајни период обиљежиле су и даље присутне посљедице кривичне пресуде Милораду Додику и његовог разрјешења с функције предсједника Републике Српске, укључујући институционалне промјене и пријевремене изборе за предсједника", наводи се у Извјештају.

У осврту на односе Босне и Херцеговине с другим земљама, помиње се и предсједник Србије.

"У августу 2026. године предсједник Србије посјетио је Републику Српску и мјеста са већинским српским становништвом у Федерацији Босне и Херцеговине. Милорад Додик је наставио често боравити у Србији и бити приман на високом нивоу. Сваке године високи политички званичници из Србије такође присуствују неуставним прославама 9. јануара у Републици Српској, као и другим догађајима на ентитетском нивоу", наводи се у Извјештају.

Извјештај је данас у послијеподневним сатима шеф Делегације Европске уније у БиХ Луиђи Сорека предао предсједавајућој Савјета министара БиХ Борјани Кришто.

Борјана Кришто

БиХ

Кришто преузела Извјештај Европске комисије о напретку БиХ

О Извјештају је говорила и европска комесарка за проширење Марта Кос, која је истакла да кључне реформе нису спроведене те да се Босна и Херцеговина удаљава од европског пута.

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Тагови :

Република Српска

извјештај

Босна и Херцеговина

Европска комисија

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