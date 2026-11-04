Република Српска поменута 77 пута у Извјештају Европске комисије о БиХ

Аутор:Александра Тољ Ружић
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На 111 страна Извјештаја Европске комисије о Босни и Херцеговини за 2026. годину, Република Српска поменута је 77 пута, док се Федерација Босне и Херцеговине помиње знатно мање – 48 пута.
Од политичких лидера, Милорад Додик се помиње четири пута, углавном у контексту забране обављања политичких функција. Други политички лидери се уопште не помињу.
"Извјештајни период обиљежиле су и даље присутне посљедице кривичне пресуде Милораду Додику и његовог разрјешења с функције предсједника Републике Српске, укључујући институционалне промјене и пријевремене изборе за предсједника", наводи се у Извјештају.
У осврту на односе Босне и Херцеговине с другим земљама, помиње се и предсједник Србије.
"У августу 2026. године предсједник Србије посјетио је Републику Српску и мјеста са већинским српским становништвом у Федерацији Босне и Херцеговине. Милорад Додик је наставио често боравити у Србији и бити приман на високом нивоу. Сваке године високи политички званичници из Србије такође присуствују неуставним прославама 9. јануара у Републици Српској, као и другим догађајима на ентитетском нивоу", наводи се у Извјештају.
Извјештај је данас у послијеподневним сатима шеф Делегације Европске уније у БиХ Луиђи Сорека предао предсједавајућој Савјета министара БиХ Борјани Кришто.
БиХ
Кришто преузела Извјештај Европске комисије о напретку БиХ
О Извјештају је говорила и европска комесарка за проширење Марта Кос, која је истакла да кључне реформе нису спроведене те да се Босна и Херцеговина удаљава од европског пута.
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