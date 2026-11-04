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Кришто преузела Извјештај Европске комисије о напретку БиХ

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04.11.2026 22:00

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Борјана Кришто
Фото: АТВ

Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто преузела је данас Извјештај Европске комисије о напретку БиХ за 2026. годину.

Криштова је Извјештај преузела од специјалног представника ЕУ у БиХ Луиђија Сореке, а током тет а тет сусрета размијенили су мишљења о будућим корацима и перспективи БиХ на европском путу.

Истакли су да ће реформе које су учињене до сада, као и нови искораци помоћи БиХ у процесу интегрисања, као и да је након недавних општих избора јасно да сви политички званичници треба да покажу опредијељеност да БиХ успостави нову динамику и убрза потребне реформе.

Изражена је спремност да се заједничким радом настави показивати пуна одговорност, те дијалогом са Европском комисијом направи ходограм предстојећих активности који ће дати јасан смјер, али и послати јасну поруку да је будућност БиХ у пуноправном чланству у ЕУ, саопштено је из Савјета министара.

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Тагови :

Борјана Кришто

Луиђи Сорека

извјештај

Босна и Херцеговина

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