Кришто преузела Извјештај Европске комисије о напретку БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто преузела је данас Извјештај Европске комисије о напретку БиХ за 2026. годину.
Криштова је Извјештај преузела од специјалног представника ЕУ у БиХ Луиђија Сореке, а током тет а тет сусрета размијенили су мишљења о будућим корацима и перспективи БиХ на европском путу.
Истакли су да ће реформе које су учињене до сада, као и нови искораци помоћи БиХ у процесу интегрисања, као и да је након недавних општих избора јасно да сви политички званичници треба да покажу опредијељеност да БиХ успостави нову динамику и убрза потребне реформе.
Изражена је спремност да се заједничким радом настави показивати пуна одговорност, те дијалогом са Европском комисијом направи ходограм предстојећих активности који ће дати јасан смјер, али и послати јасну поруку да је будућност БиХ у пуноправном чланству у ЕУ, саопштено је из Савјета министара.
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