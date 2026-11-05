Кошарац: Конаковић изборни дебакл и политичку немоћ прикрива галамом

Аутор:АТВ редакција
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Елмедин Конаковић се труди да властиту политичку немоћ прикрије галамом, а изборни дебакл причом о избацивању СНСД-а из власти на нивоу БиХ, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је рекао да је Конаковић посљедњи који би било коме требало да држи лекције о демократији, изборном легитимитету и формирању власти.
"Политичар који је на власт дошао захваљујући интервенцији окупатора /Кристијана/ Шмита на Устав ФБиХ и на крилима подршке ноторног /Мајкла/ Марфија, данас би да одређује ко има право да учествује у власти!? Врхунац политичког лицемерја!", истакао је Кошарац.
Он је указао да је посебно проблематично што Конаковић наставља да заговара прекрајање изборне воље српског народа и уклањање политичких представника који имају подршку грађана Републике Српске.
"Његов проблем није само апсолутна побједа предсједника Милорада Додика и СНСД-а, већ и то што никако не може да прихвати да Српска има своје институције, свој политички легитимитет и право да одлучује ко ће је представљати у заједничким институцијама", истакао је Кошарац.
Кошарац је поручио да о томе сигурно неће одлучивати ни Конаковић, нити његови позиви Загребу и Бриселу.
"Евидентно је да Конаковић избјегава да прихвати поруку коју су му грађани ФБиХ послали 4. октобра, па наставља да сањари о новој већини мимо изборне воље српског народа, те да своје фантазије представља као политичку реалност. Типично за вјечитог продавача магле", навео је Кошарац.
Кошарац је нагласио да Републику Српску не занимају Конаковићеве маштарије и да апсолутно ништа не значе његови политички ултиматуми.
"О формирању власти на нивоу БиХ одлучиваће Милорад Додик и СНСД. То је политичка реалност, ма колико то Конаковићу тешко пало", поручио је Кошарац.
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