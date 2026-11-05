У извјештају Европске комисије Српска споменута чак 77 пута, Милорад Додик четири

Аутор:Бранка Дакић
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Политичари нису урадили готово ништа, то произилази из најгорег извјештаја који је БиХ добила од Европске Уније.
Извјештај Европске комисије о БиХ за 2026. годину, објављен 4. новембра, оцјењује да се земља све више удаљава од европског пута и да је иза ње практично "изгубљена година" у погледу стварног напретка. Република Српска је споменута укупно 77 пута на 111 страница документа. Закључак - ништа добро.
БиХ се све више удаљава од европског пута. Напретка нема у правосуђу, слободи медија и економији, борби против корупције, стоји у извјештају Европске комисије за БиХ. Није именован главни преговарач са Европском унијом, нити су усвојени закони о ВСТС-у и Суду БиХ. Ово је још једна изгуљена година, поручује Луиђи Сорека.
"У овом тренутку потребно је снажно политичко опредјељење домаћих политичара. Готова су она времена наметања било каквих политичких агенди од стране међународних фактора. Ми смо ту, остајемо у земљи да помогнемо, али потребна је промјена приступа од стране домаћих власти", рекао је Луиђи Сорека, шеф Делегације Европске уније у БиХ.
У извјештају стоји и да је Парламентарна скупштина у период од 1. септембра 2025. до 1. септембра ове године усвојила само 12 закона, а од тога пет по хитном поступку. Буџет институција у прошлој години усвојен је тек у новембру, а у овој години у јулу. Нова власт имаће много посла, али тешко је за очекивати да ће политичари у оба ентитета приближити ставове.
"Једна од ствари која мени највише смета је чињеница да по питању реформе јавне управе нисмо урадили ништа. Ми имамо Државни уред координатора за реформу, тај Уред има вишемилионски прорачун, али не могу да примјетим да је јавна управа, барем на нивоу институција БиХ учинила ишта", каже Миа Карамехић Абазовић, члан Заједничке комисије за европске интеграције.
Европској комисији засметало је и присуство политичара из Републике Српске сахрани Ратка Младића. Републику Српску споменули су чак 77 пута, Милорада Додика четири пута, док лидере осталих странака уопште нису спомињали. Нису примјетили ни да се политичари у Федерацији декларативно залажу за европски пут, док истовремено прижељкују останак ОХР-а, што је неспојиво.
"Заиста је чудно да причате о европском путу, а ништа не чините да ово буде земља у којој домаће структуре раде свој посао, без било каквог страног наметања. Ако хоћемо да будемо потпуно индивидуални у доношењу наших одлука, онда морамо бити свјесни да је вријеме да домаће институције преузму потпуну одговорност и да престану тражити изговоре за нечињење и за нерад", рекао је Бранислав Бореновић, члан Заједничке комисије за европске интеграције.
"Прећутали су информацију да је високи представник или човјек који се представља као високи представник усвојио закон и да је, на неки начин, преузео одговорност Парламента, прећутали су чињеницу да су партнери из Федерације зауставили европски пут, јер нису хтјели именовати главног преговарача, прећутали су чињеницу да партнери из Федерације нису хтјели да се усвоји Закон о ВСТС-у и о Суду БиХ", истиче Мирослав Вујичић, члан Заједничке комисије за европске интеграције.
У Европској комисији позитивно су оцијенили усвајање закона о патентима, жигу и пословној тајни. Свидјела им се и прва пресуда за негирање геноцида, али и она која се односи на дискриминацију ЛГБТ популације. Нису, зато, одушевљени добрим везама Српске и Србије и тиме што је, како и сами кажу Милорад Додик у Србији дочекиван на високом нивоу.
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