Аутор:АТВ редакција
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Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ требало би да буде формиран до 3. децембра, а у новом сазиву биће 16 политичких партија и колација.
Устав БиХ прописује да оба дома Парламентарне скупштине БиХ морају бити сазвана у Сарајеву најкасније 30 дана након избора, а Представнички дом би, ако се рачуна од дана потврђивања резултата, требало да буде конституисан до 3. децембра.
Нови сазив Представничког дома, према мандатима које је утврдила Централна изборна комисија БиХ /БиХ/ након избора одржаних 4. октобра, чиниће шест посланика из СНСД-а, и то Срђан Амиџић, Сњежана Новаковић Бурсаћ, Обрен Петровић, Сања Вулић, Сандра Еркић и Радован Вишковић.
СДС ће имати два посланика Желимира Нешковића и Дарка Бабаља, као и Покрет "Сигурна Српска" Бранислава Бореновића и Игора Радојичића.
Из ХДЗ-а БиХ у Представничком дому сједиће Предраг Кожул, Антеа Чилић, Маринко Чавара и Борјана Кришто.
Посланици СДА биће Шемсудин Дедић, Шериф Шпаго, Харис Захирагић, Мирсад Заимовић, Рефик Лендо, Мелика Махмутбеговић, Муамер Зукић, Мидхат Чаушевић и Мирела Авдић.
СДП ће имати пет посланика, и то Албина Муслића, Сашу Магазиновића, Зукана Хелеза, Јасмина Имамовића и Азру Окић, СБиХ Џемала Смајића, Зијада Крњића и Амру Швракић, ДФ Златана Бегића и Џенана Ђонлагића, док би из НиП-а у посланичке клупе требало да сједну Елмедин Конаковић и Денис Звиздић.
По један мандат имају Наша странка, коју ће представљати Сабина Ћудић, НЕС Јасмин Емрић, Хрватска петорка Илија Цвитановић, За правду и ред Ненад Грковић, Уједињена Српска Милан Петковић, ДНС-НПС Ненад Нешић и ДЕМОС Недељко Јовић.
Пет изабраних посланика тренутно обавља извршне функције.
Борјана Кришто је предсједавајућа Савјета министара, Елмедин Конаковић министар спољних послова, Зукан Хелез министар одбране, Срђан Амиџић министар финансија и трезора и Рефик Лендо је потпредсједник ФБиХ.
Ако Борјана Кришто стави мандат у мировање, у Представнички дом би ушла Марина Пендеш, друга на компензацијској листи ХДЗ-а БиХ.
Умјесто Срђана Амиџића ушао би Милорад Којић који је на листи СНСД-а у Изборној јединици један добио више од 20 одсто гласова листе.
Зукана Хелеза замијенила би Ирна Имамовић, друга на листи СДП-а у Изборној јединици четири.
Умјесто Рефика Ленде ушао би Спахија Козлић, четврти на листи СДА у Изборној јединици четири.
Лендо је мандат освојио као трећи на листи, јер није прешао 20 одсто гласова листе.
Код Елмедина Конаковића ситуација је сложенија. Други кандидат листе НиП-а у Изборној јединици три који је прешао 20 посто гласова је Денис Звиздић, али он у парламент већ улази с компензацијске листе. По редослиједу на листи, сљедећа је Денаида Овчина-Шабановић, а о додјели мандата одлучује ЦИК.
Према доступним биографским подацима, најстарији изабрани посланик је Рефик Лендо, па би он, до избора предсједавајућег, требало да води конституитивну сједницу.
Уколико Лендо задржи функцију потпредсједника ФБиХ и стави мандат у мировање, сједницу би водио сљедећи најстарији заступник, Обрен Петровић, преноси Срна.
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