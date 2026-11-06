Руси праве свемирски јогурт: Десет пута више корисних бактерија

Аутор:АТВ редакција
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За космонауте на Међународној свемирској станици (МСС) биће направљен „суви јогурт“ у оквиру споразума о сарадњи између „Роскосмоса“ и компаније „Логика молока“, саопштила је руска државна корпорација.
„Специјално за посаде које раде у орбити биће развијен 'суви јогурт', који ће захваљујући посебно осмишљеној технологији сушења задржати сва своја функционална својства“, наводи се у саопштењу објављеном на каналу „Роскосмоса“ на платформи Макс.
У „Роскосмосу“ су истакли да „суви јогурт“ неће захтјевати транспорт у расхладним условима и да ће, осим у свемиру, бити користан и током експедиција на Арктику, на острвима и у другим тешко доступним подручјима.
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„Суви јогурт ће садржати десет пута више пробиотичких бифидобактерија него обичан јогурт. Такође ће бити обогаћен витаминима Д, Е и витаминима Б групе, калцијумом и протеинима“, наводи се у саопштењу.
Раније је објављено да су генерални директор „Роскосмоса“ Дмитриј Баканов и председник Управног одбора компаније „Логика молока“ Руслан Алисултанов потписали споразум о сарадњи, преноси Спутник.
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