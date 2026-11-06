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Руси праве свемирски јогурт: Десет пута више корисних бактерија

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АТВ редакција
06.11.2026 14:23

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Крупни план освјежавајуће чиније јогурта преливене грожђем и бадемима на бијелој позадини.
Фото: pexels/MikeGz

За космонауте на Међународној свемирској станици (МСС) биће направљен „суви јогурт“ у оквиру споразума о сарадњи између „Роскосмоса“ и компаније „Логика молока“, саопштила је руска државна корпорација.

„Специјално за посаде које раде у орбити биће развијен 'суви јогурт', који ће захваљујући посебно осмишљеној технологији сушења задржати сва своја функционална својства“, наводи се у саопштењу објављеном на каналу „Роскосмоса“ на платформи Макс.

У „Роскосмосу“ су истакли да „суви јогурт“ неће захтјевати транспорт у расхладним условима и да ће, осим у свемиру, бити користан и током експедиција на Арктику, на острвима и у другим тешко доступним подручјима.

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„Суви јогурт ће садржати десет пута више пробиотичких бифидобактерија него обичан јогурт. Такође ће бити обогаћен витаминима Д, Е и витаминима Б групе, калцијумом и протеинима“, наводи се у саопштењу.

Раније је објављено да су генерални директор „Роскосмоса“ Дмитриј Баканов и председник Управног одбора компаније „Логика молока“ Руслан Алисултанов потписали споразум о сарадњи, преноси Спутник.

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Тагови :

јогурт

Русија

Свемир

наука

бактерија

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