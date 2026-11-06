Кина лансирала три сателита за научна истраживања

Аутор:АТВ редакција
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Кина је успјешно лансирала три сателита за даљинска научна истраживања из серије "Јаоган", саопштила је Кинеска корпорација за ваздухопловну науку и технологију.
"Ракета-носач `Дуги марш два це` лансирана је 5. новембра у 23.58 часова из центра за лансирање сателита Сичанг", наводи се у саопштењу.
Сателити су успјешно ушли у предвиђену орбиту, а биће кориштени за научне експерименте и истраживање електромагнетног окружења, преноси Срна.
Ово је 675. мисија серије ракета-носача "Дуги марш".
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