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Кина лансирала три сателита за научна истраживања

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АТВ редакција
06.11.2026 08:38

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Сателит
Фото: pexels/Paul Seling

Кина је успјешно лансирала три сателита за даљинска научна истраживања из серије "Јаоган", саопштила је Кинеска корпорација за ваздухопловну науку и технологију.

"Ракета-носач `Дуги марш два це` лансирана је 5. новембра у 23.58 часова из центра за лансирање сателита Сичанг", наводи се у саопштењу.

Сателити су успјешно ушли у предвиђену орбиту, а биће кориштени за научне експерименте и истраживање електромагнетног окружења, преноси Срна.

Ово је 675. мисија серије ракета-носача "Дуги марш".

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Тагови :

Кина

сателит

наука

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