Археолози у Белгији открили урне старе 3.000 година

Аутор:АТВ редакција
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Археолози су током радова на изградњи канализације у насељу Лангдорп, у сјевероисточном дијелу Белгије, открили остатке из праисторије, међу којима су посебна врста кремена и неколико урни старих око 3.000 година, саопштила је археолошка компанија БААЦ Вландерен.
Ископавања су спроведена у оквиру великих радова на канализационој мрежи између Лангдорпа и градског центра Ааршота, преносе медији.
Према фламанским прописима о заштити културног наслеђа, великим грађевинским радовима претходи археолошко истраживање како би се спријечило уништавање историјских остатака.
Током претходног истраживања утврђено је да се у земљишту налазе бројни налази из каменог доба, укључујући вумерсом кварцит, посебну врсту кремена.
"Знали смо да се у земљишту налази вумерсом кварцит и то се потврдило током ископавања. Међутим, нико није очекивао да ћемо пронаћи и три гроба са урнама из гвозденог доба, из периода око 800. године прије нове ере", рекла је директорка БААЦ-а и археолог Ингер Волтинге.
Тим БААЦ-а је током септембра истраживао налазиште у Лангдорпу, након чега је највећи дио терена поново затрпан.
Остаци у околини будуће пумпне станице су, међутим, ископани и пребачени у складиште, гдје ће бити предмет даљих истраживања.
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Волтинге је истакла да археолози не желе да уклањају све пронађене предмете из земље, већ да је најбоље да налази остану тамо гдје су хиљадама година, уколико нису угрожени.
"У Лангдорпу је канализација могла да буде постављена тако да археолошки остаци не буду оштећени. То није било могуће само на мјесту гдје се гради пумпна станица", рекла је она.
Према њеним ријечима, налази ипак не мијењају битно досадашња сазнања о историји долине реке Деме, за коју се зна да је у праисторији често коришћена за прикупљање материјала.
"Зато може да се деси да вреди ископати рупу и у сопственом дворишту. Пронађени предмет можете да задржите, само желимо да знамо да се тамо налази", рекла је Волтинге, преноси Спутник.
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