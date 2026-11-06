Најстарија олупина брода на свијету, нађена код Турске, ушла у Гинисову књигу рекорда

Аутор:АТВ редакција
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Олупина брода стара око 4.700 година, која је откривена током подводних ископавања у близини острва Кекова у јужној турској провинцији Анталија, ушла је у Гинисову књигу рекорда као најстарија олупина брода на свијету.
Хакан Ониз, шеф Одсека за конзервацију и рестаурацију културне баштине на Факултету ликовних умјетности Универзитета Акдениз, изјавио је за агенцију Анадолија да његов тим већ годинама спроводи истраживања дуж медитеранске обале у име Министарства културе и туризма.
Током подводних ископавања која се од 2024. године спроводе у близини острва Кекова, истраживачи су пронашли амфоре старе око 4.700 година, на локалитету који је сада препознат као најстарија олупина брода на свијету.
"Ово је за нас извор поноса. Као што је рекао наш предсједник, Турска је једна од водећих земаља свијета у области подводне археологије. Према нашем мишљењу, спада међу двије или три најбоље земље", рекао је Ониз.
Наглашавајући успех подводних ископавања, Ониз је навео да је откриће код Кекове ове седмице добило званично признање.
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"Олупина брода коју смо открили у регији Кекова ове седмице је ушла у Гинисову књигу рекорда као "најстарија олупина брода на свијету", што је и званично објављено", рекао је он.
Ова олупина брода била је само један од њихових пројеката.
"Открили смо је код Кекове 2024. године, али када смо је први пут пронашли, мислили смо да потиче из османског периода", напоменуо је Ониз.
Он је навео да су истраживачи првобитно вјеровали да је олупина брода стара између 100 и 400 година, док су се иначе углавном фокусирали на олупине старе између 2.000 и 2.500 година.
Међутим, детаљнија анализа предмета извађених из олупине, која се налази на дубини од 35 до 40 метара, као и научна истраживања, открили су да је она знатно старија.
"Олупина код Кекове стара је 4.700 година. Ријеч је о пловилу старом готово 5.000 година. Неки од пронађених предмета подсјећали су на новије артефакте с којима нисмо били довољно упознати. Ипак, током истраживања литературе прошле године, пронашли смо сличне амфоре у Египту", рекао је он.
Према његовим ријечима, када су се вратили на локалитет и спровели додатна истраживања, схватили су да је ријеч о олупини из периода раног бронзаног доба.
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"Предмети које смо извукли, углавном амфоре, тренутно пролазе кроз процес конзервације и анализе, како у нашој регионалној лабораторији, тако и у лабораторији за подводну археологију Универзитета Акдениз у Кемеру", рекао је.
Ониз је додао да ће артефакти извађени из олупине у наредним мјесецима бити изложени у новоизграђеном музеју "Четири мора, један музеј" у Истанбулу, а дио предмета биће изложен и у Медитеранском музеју подводне археологије у Кемеру (Анталија), чија је изградња при крају, преноси Спутник.
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