На Марсу откривени трагови могуће вулканске активности

Аутор:АТВ редакција
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Испод површине Марса могла би се налазити неактивна магматска комора, према новом истраживању објављеном у научном часопису „Science Advances“. Резултати указују на то да Марс, барем у геолошком смислу, није потпуно неактиван у својој унутрашњости.
„Наши налази указују на то да је Марс задржао довољно унутрашње топлоте да подржи вулканску активност донедавно, а можда је и данас подржава“, рекао је Данијел Меге из Пољске академије наука.
Још 2021. године, свемирска летјелица укључена у тадашњи европско-руски истраживачки пројекат ЕгзоМарс открила је хлороводоник у атмосфери Црвене планете. Према Европској свемирској агенцији (ЕСА), овај гас се често појављује на Земљи када гасови излазе из магматских отвора.
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Научници су касније открили додатне количине хлороводоника на Марсу, у необично вријеме и на неочекиваном мјесту. Количина овог гаса у марсовској атмосфери варира у зависности од годишњег доба.
Свемирска летјелица је открила пукотине у региону Алба Монс на Марсу, од којих су неке дугачке неколико стотина метара. Научници сумњају да би гасови из магме испод површине планете могли да излазе кроз њих. Према подацима Европске свемирске агенције (ESA), Марс је дом највећих вулкана у Сунчевом систему, али још није јасно колико су активни.
Земљотреси су такође забиљежени на Црвеној планети, што такође указује на могућност вулканске активности. Међутим, до сада тамо нису примјећене вулканске ерупције нити нови токови лаве. Меж истиче да су пукотине занимљиве и због могућности постојања живота испод површине Марса, преноси индекс.
„Ако су хидротермални системи активни, они би могли да садрже састојке и енергију потребне за напредовање микроорганизама, а истовремено их штите од непријатељског и променљивог окружења изнад површине“, рекао је он.
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