Logo

На Марсу откривени трагови могуће вулканске активности

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.11.2026 10:41

Коментари:

0
Два астронаута у свемирским оделима истражују огољен пејзаж налик Марсовом, што указује на колонизацију свемира.
Фото: pexels/RDNE Stock project

Испод површине Марса могла би се налазити неактивна магматска комора, према новом истраживању објављеном у научном часопису „Science Advances“. Резултати указују на то да Марс, барем у геолошком смислу, није потпуно неактиван у својој унутрашњости.

„Наши налази указују на то да је Марс задржао довољно унутрашње топлоте да подржи вулканску активност донедавно, а можда је и данас подржава“, рекао је Данијел Меге из Пољске академије наука.

Необичан гас откривен у атмосфери Марса

Још 2021. године, свемирска летјелица укључена у тадашњи европско-руски истраживачки пројекат ЕгзоМарс открила је хлороводоник у атмосфери Црвене планете. Према Европској свемирској агенцији (ЕСА), овај гас се често појављује на Земљи када гасови излазе из магматских отвора.

Марс

Свијет

Русија и Кина почињу припреме за заједничку мисију истраживања Марса

Научници су касније открили додатне количине хлороводоника на Марсу, у необично вријеме и на неочекиваном мјесту. Количина овог гаса у марсовској атмосфери варира у зависности од годишњег доба.

Пукотине кроз које би гасови из магме могли да излазе

Свемирска летјелица је открила пукотине у региону Алба Монс на Марсу, од којих су неке дугачке неколико стотина метара. Научници сумњају да би гасови из магме испод површине планете могли да излазе кроз њих. Према подацима Европске свемирске агенције (ESA), Марс је дом највећих вулкана у Сунчевом систему, али још није јасно колико су активни.

Земљотреси су такође забиљежени на Црвеној планети, што такође указује на могућност вулканске активности. Међутим, до сада тамо нису примјећене вулканске ерупције нити нови токови лаве. Меж истиче да су пукотине занимљиве и због могућности постојања живота испод површине Марса, преноси индекс.

„Ако су хидротермални системи активни, они би могли да садрже састојке и енергију потребне за напредовање микроорганизама, а истовремено их штите од непријатељског и променљивог окружења изнад површине“, рекао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Марс

вулкан

истраживање

наука

Коментари (0)

Прочитајте више

Марс мисија НАСА

Свијет

Русија и Кина почињу припреме за заједничку мисију истраживања Марса

1 седм

0
Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља

Свијет

Власти у Марсељу уводе полицијски час за малољетнике након уличног насиља

2 седм

0
Демонстрант држи транспарент на кој пише „Моћ на самоопредјељење“ током марша „ЕгзисТрансИнтер“ за права трансродних и интерсексуалних особа у Паризу, у петак, 16. октобра 2026. године.

Свијет

Демонстранти накратко ушли у зграду Градске управе у Марсеју

2 седм

0
Планета Марс

Наука и технологија

"Сванула је зора – на Марсу": НАСА објавила снимак

4 седм

0

Више из рубрике

Лабораторија

Наука и технологија

Преминуо творац смртоносног нервног агенса "Новичок"

1 д

0
Живописан крупни план шареног молекуларног модела који илуструје апстрактне научне концепте.

Наука и технологија

Научници забиљежили сигнале на скали 100 милијарди пута мањој од атома

1 д

0
Диносаурус Рекс

Наука и технологија

У фосилу диносауруса из Бразила откривени трагови црвених крвних зрнаца

1 д

0
Телефон ајфон

Наука и технологија

Зашто Ајфон некада приказује дугме за одбијање позива, а некада не?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима