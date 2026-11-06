Вођа секте осуђен на 200 година робије због убиства 190 дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Кенијски суд осудио је у петак вођу секте Пола Макензија на 200 година затвора због убиства 190 дјеце која су, по његовим наређењима, умрла од глади и била сахрањена у шуми. Она су међу око 500 особа чија се смрт доводи у везу са једним од најгорих масовних ритуалних злочина у модерној историји.
Казна се састоји од 100 година затвора за убиства изгладњивањем и још 100 година за директна убиства, изјавила је судија Дајана Каведза, читајући пресуду, јавља Ројтерс.
Тужилаштво је навело да је Макензи, који је предводио апокалиптичну хришћанску цркву у шуми близу обале Индијског океана на истоку Кеније, говорио својим сљедбеницима да изгладњују себе и своју дјецу до смрти како би доспјели у рај прије краја свијета.
Његови саучесници пријетили су жртвама и тукли их како би их натјерали да слиједе његова наређења. Тијела изгладњелих жртава пронађена су разбацана по плитким гробницама и бачена у нужнике. Неке жртве биле су живе закопане.
Макензи, који је носио сиву поло-мајицу и црне панталоне, осмјехивао се док је улазио у шатор постављен испред суда у којем је одржано рочиште.
Негирао је оптужбе за убиство, тврдећи да није присиљавао жртве да гладују. Суд је одбацио његову одбрану.
Случај је шокирао Кенију у априлу 2023. године, када је полиција почела да открива тијела у шуми Шакахола, близу приобалног града Малиндија.
Иако су суђењем обухваћени само случајеви 190 дјеце и једне одрасле жртве, Национална комисија Кеније за људска права наводи да је у шуми пронађено укупно 448 тијела.
Макензи је оптужен и да је наредио убиства 52 особе пронађене на другој локацији, у селу удаљеном 30 километара, чиме се број потенцијалних жртава повећава на 500. У том случају изјаснио се да није крив.
Размјере убистава упоредиве су са злочином апокалиптичног култа који је 2000. године у Уганди убио више од 700 људи, као и са масакром у Џонстауну у Гвајани 1978. године, када је вођа америчког култа наредио више од 900 људи да попију отров.
Стивен Мвити (48), отац шесторо дјеце која су постала Макензијеве жртве и супруг једне од његових осуђених саучесница, рекао је да је његова жена одвела дјецу у Шакахолу, гдје су умрла од глади.
Чак и ако су одрасли пристали да посте, „шта је са дјецом?“, упитао је Мвити у разговору за Ројтерс уочи изрицања пресуде.
„Изгубио сам дјецу и нећу моћи да их вратим, без обзира на то шта се догоди Макензију и његовим саучесницима“, рекао је Мвити.
„Очекујем да буде осуђен на смрт или доживотни затвор, како никада не би изашао и изазвао још смрти.“
Дан Макензи, један од Полових синова, рекао је да његов отац није поштедио ни сопствену породицу.
„Нисам завршио у Шакахоли јер више нисам вјеровао у то да ћемо отићи у рај. Зато сам напустио цркву и почео да радим по свом“, рекао је за Ројтерс.
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„Изгубио сам и пријатеље, као и млађег брата. Ово је правда за људе које смо изгубили тамо у Шакахоли.“
Макензи је био под пажњом власти још од 2017. године, када је полиција претресла његове просторије. Власти су 2019. године затвориле његову цркву у Малиндију, након чега се преселио у оближњу шуму Шакахола.
Открића су подстакла позиве на строжу контролу вјерских група.
Предсједник Кеније Вилијам Руто именовао је у мају 2023. године радну групу која је требало да преиспита законски и регулаторни оквир. Одвојени приједлози које су подржали Влада и Сенат објављени су 2024. године, али још нису усвојени.
Оџиро Одијамбо, шеф одјељења за брзе реакције у Кенијској комисији за људска права, рекао је да је пресуда важан корак, али да одговорност мора да се прошири, јер локални администратори, полиција, обавјештајни службеници и вјерски лидери сносе одговорност због тога што нису реаговали на поновљена упозорења.
„Сви ти људи изневјерили су грађане“, рекао је.
Руто је 2023. године изјавио да као предсједник преузима одговорност за пропуст Владе да спријечи смрт људи.
(Телеграф)
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