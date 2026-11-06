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Цурење киселине изазвало узбуну, затворене школе и вртићи

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АТВ редакција
06.11.2026 13:19

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киселина хемикалија цурење
Фото: Pexels/ MART PRODUCTION

Укупно четири школе и два вртића затворени су у Крефелду, на западу Њемачке, због цурења азотне киселине након превртања камиона.

На лицу мјеста је око 200 ватрогасаца, који покушавају да савладају цурење киселине.

Камион је наводно превозио 23 тоне високо корозивне киселине када се преврнуо јутрос око 3.00 часа по локалном времену на ауто-путу 57.

Власти су упозориле на "екстремну опасност" у радијусу од једног километра од мјеста инцидента и позвале становнике у том подручју да остану у затвореном простору и држе прозоре затвореним. То упозорење је касније ублажено.

"Већи дио просуте азотне киселине је сада локализован. Тренутно се око једне тоне опасне супстанце налази на улици", извјестили су службе за хитне интервенције.

Надлежни органи саопштили су да је из возила вјероватно процурило око 10 тона киселине.

Возач камиона је повријеђен и пребачен у болницу, наводи Дојче веле.

Ауто-пут 57 је привремено затворен, а жељезнички саобраћај између Дуизбурга и Крефелда је обустављен, преноси Срна.

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Тагови :

Њемачка

Киселина

Узбуна

Затворене школе

Упозорење

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