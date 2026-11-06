Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Укупно четири школе и два вртића затворени су у Крефелду, на западу Њемачке, због цурења азотне киселине након превртања камиона.
На лицу мјеста је око 200 ватрогасаца, који покушавају да савладају цурење киселине.
Камион је наводно превозио 23 тоне високо корозивне киселине када се преврнуо јутрос око 3.00 часа по локалном времену на ауто-путу 57.
Власти су упозориле на "екстремну опасност" у радијусу од једног километра од мјеста инцидента и позвале становнике у том подручју да остану у затвореном простору и држе прозоре затвореним. То упозорење је касније ублажено.
"Већи дио просуте азотне киселине је сада локализован. Тренутно се око једне тоне опасне супстанце налази на улици", извјестили су службе за хитне интервенције.
Надлежни органи саопштили су да је из возила вјероватно процурило око 10 тона киселине.
Возач камиона је повријеђен и пребачен у болницу, наводи Дојче веле.
Ауто-пут 57 је привремено затворен, а жељезнички саобраћај између Дуизбурга и Крефелда је обустављен, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму