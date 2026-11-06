Аутор:АТВ редакција
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Москва види дуготрајну неодлучност и неспремност Европљана да разговарају са Русијом, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Европљани још не могу ни да одлуче ко може да говори у њихово име", рекао је Песков новинарима.
Он је навео да ће разговор са Европљанима о међусобној безбједности бити потребан у неком тренутку.
"Пошто ћемо на овај или онај начин разговарати о будућем систему безбједности у Европи, када се буду водили разговори о међусобној безбједности Русије и Украјине, онда то, наравно, неће бити могуће учинити без Европљана у неком тренутку. Биће потребан разговор са Европљанима", појаснио је Песков.
Према његовим ријечима, Москва још није добила идеје од ЕУ о архитектури европске безбједности, преноси Срна.
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