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"Европа неспремна и неодлучна да разговара са Москвом"

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АТВ редакција
06.11.2026 11:44

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Москва види дуготрајну неодлучност и неспремност Европљана да разговарају са Русијом, оцијенио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Европљани још не могу ни да одлуче ко може да говори у њихово име", рекао је Песков новинарима.

Он је навео да ће разговор са Европљанима о међусобној безбједности бити потребан у неком тренутку.

"Пошто ћемо на овај или онај начин разговарати о будућем систему безбједности у Европи, када се буду водили разговори о међусобној безбједности Русије и Украјине, онда то, наравно, неће бити могуће учинити без Европљана у неком тренутку. Биће потребан разговор са Европљанима", појаснио је Песков.

Према његовим ријечима, Москва још није добила идеје од ЕУ о архитектури европске безбједности, преноси Срна.

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Тагови :

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Русија

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преговори

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