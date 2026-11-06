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Два танкера горе у Ормуском мореузу

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АТВ редакција
06.11.2026 10:11

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Теретни брод плови Персијским заливом према Ормуском мореузу, посматран из Дубаија, Уједињени Арапски Емирати, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Altaf Qadri

Два танкера за нафту запалила су се након што су наишла на поморске мине у Ормуском мореузу, саопштила је Иранска револуционарна гарда, дан након сличних инцидената у којима су учествовали бродови на том пловном путу.

У саопштењу се наводи да је један танкер наишао на мину у источном дијелу мореуза, док је други погођен дуж "недозвољене руте", те да су оба пловила остала непокретна.

Иранска гарда је напоменула да су танкери претходно онеспособили своје системе за навигацију и идентификацију и да су покушали да прођу кроз мореуз уз подршку америчке војске, пренио је портал "Шафак њуз".

Револуционарна гарда Ирана објавила је јуче да су се два танкера за нафту запалила након што су наишла на мине. Касније се запалио и тегљач који је пришао да помогне једном броду.

Иран је раније упозорио бродове да не покушавају да плове неодобреним рутама у Ормуском мореузу и да пловидба овим стратешки важним путем мора да се одвија уз одобрење од Техерана.

САД и даље врше блокаду иранских лука, преноси Срна.

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Тагови :

погођен танкер

Ормуски мореуз

Сукоб

Иран

Америка

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