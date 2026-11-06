"Руски дизел стабилизује свјетска енергетска тржишта"

Коментари:0
Испоруке руског дизела глобалним енергетским тржиштима допринијеће њиховој стабилизацији, изјавио је Дмитриј Биричевски, директор Одјељења за економску сарадњу при руском Министарству спољних послова.
"У тренутним условима растућих макроекономских турбуленција, испоруке додатних количина руског дизела на глобална енергетска тржишта несумњиво ће помоћи у њиховој стабилизацији, иако неће моћи у потпуности да елиминишу читав акумулирани дефицит", рекао је Биричевски за агенцију РИА "Новости".
Портпарол руског предсједника Дмитриј Песков рекао је раније да ће руско дизел гориво пронаћи своје купце у оквиру претходно постигнутих споразума, преноси Срна.
Руски предсједник Владимир Путин и амерички предсједник Доналд Трамп постигли су 9. октобра споразум о извозу руског дизела.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму