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Руска вакцина против рака у употреби од 2027. године

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АТВ редакција
06.11.2026 07:08

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Вакцина
Фото: pexels/SHVETS production

Русија је завршила преклиничка испитивања вакцине против рака дендритичних ћелија "CaTeVac", саопштила је прес служба потпредседнице владе Татјане Голикове.

"Очекује се да ће се производ користити код пацијената са саркомима меких ткива почев од 2027. године", саопштила канцеларија Голикове након састанка одбора за национални пројекат "Нове технологије за очување здравља".

Објаснили су да је тренутно у току припрема документације за добијање дозволе за производњу и клиничку употребу вакцине.

Напомиње се да је развој руске вакцине усмјерен на учење имуног система пацијента да препозна и уништи ћелије тумора.

Вакцина ће се користити за лијечење меланома, рака бубрега, примарних тумора централног нервног система и малигних тумора гдје је стандардна терапија исцрпела свој потенцијал, преноси РТ Балкан.

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Тагови :

вакцинација

Вакцина

Русија

Рак

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