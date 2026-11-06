Аутор:АТВ редакција
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Више од 3.000 тарантула заплијењено је на аеродрому у Лими, главном граду Перуа, током покушаја њиховог кријумчарења у Њемачку, саопштиле су перуанске власти.
Пауци су били сакривени у прљавим чарапама распоређеним у три кофера, које су носила два њемачка и један пољски држављанин, саопштила је перуанска Национална служба за шуме и дивље животиње (СЕРФОР), преноси агенција АФП.
Кријумчарење је откривено током рутинског царинског прегледа на Међународном аеродрому „Хорхе Чавес“, након што су службеници примијетили необично кретање у пртљагу.
„Примијетили смо да се неки од њих крећу. Било је и малих и великих“, рекла је Кора Суарез, техничарка за надзор дивљих животиња из СЕРФОР-а.
Према њеним ријечима, једна тарантула у Европи може се продати за око 500 евра, што значи да би вриједност заплијењених паука на илегалном тржишту могла достићи чак 1,5 милиона евра.
Пронађене тарантуле потичу из различитих дијелова Перуа и биле су у различитим фазама развоја – од јаја и тек излеглих младунаца до одраслих јединки.
Тројицу Европљана осумњичених за кријумчарење ухапсила је полиција специјализована за кривична дјела против животне средине. СЕРФОР је најавио да ће против њих бити покренут кривични поступак.
Илегална трговина дивљим животињама изузетно је уносна криминална дјелатност која, према подацима Интерпола, годишње у свијету остварује око 20 милијарди долара прихода.
Таква трговина један је од главних узрока губитка биолошке разноврсности на планети.
(Индекс)
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